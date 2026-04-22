Rollins dépasse ses estimations pour le premier trimestre grâce à la demande de services de lutte contre les nuisibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rollins ROL.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du premier trimestre, mercredi, grâce à une forte demande pour ses services de lutte contre les nuisibles.

* La société a déclaré avoir bénéficié de gains dans l'ensemble de ses activités, y compris la protection contre les dommages causés par les termites, les rongeurs et autres insectes, même à un moment où l'incertitude économique plus large a pesé sur les budgets des ménages.

* "La haute saison a bien démarré", a déclaré Jerry Gahlhoff, directeur général de la société.

* La forte accélération de la demande au cours du mois de mars a entraîné une amélioration de la croissance organique, a déclaré la société.

* La société a déclaré un chiffre d'affaires de 906 millions de dollars pour le premier trimestre clos le 31 mars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 894,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La croissance organique du chiffre d'affaires a été de 6,6 %, contre 7,4 % l'année dernière.

* Le bénéfice trimestriel ajusté est conforme aux estimations, à savoir 24 cents.