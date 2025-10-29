Rollins dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à la demande de services de lutte contre les nuisibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rollins ROL.N a battu les estimations des analystes pour le bénéfice du troisième trimestre mercredi, grâce à la bonne tenue de la demande pour ses services de lutte contre les nuisibles et d'hygiène.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Rollins a bénéficié d'une demande constante de ses services tout au long de l'année, même si le temps plus frais a commencé à réduire l'activité saisonnière des parasites.

La société propose des services de lutte contre les nuisibles, notamment le traitement des termites, des punaises de lit et des infestations de rongeurs.

L'assainissement et les contrôles antiparasitaires sont restés une priorité pour les ménages et les entreprises.

CITATION CLÉ

"La croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires a entraîné des résultats exceptionnels en termes de bénéfices et de flux de trésorerie au cours du trimestre", a déclaré le directeur financier Kenneth Krause.

LES CHIFFRES

Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 12 % pour atteindre 1,026 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,021 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action de la société basée à Atlanta, en Géorgie, s'est élevé à 35 cents, alors que les analystes estimaient qu'il était de 33 cents.

La marge d'exploitation ajustée était de 22,6 %, en hausse de 120 points de base par rapport à l'année précédente.