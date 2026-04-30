Roku revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour sa plateforme, et son cours de bourse grimpe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du quatrième paragraphe)

30 avril - Roku ROKU.O a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour sa plateforme, affichant ainsi sa confiance dans la poursuite des dépenses publicitaires sur sa plateforme de streaming, ce qui a fait grimper son action de 10 % en séance prolongée.

Roku profite de l'essor des médias en streaming, alors que de plus en plus de foyers font des appareils de télévision connectée (, CTV) leur principale plateforme de visionnage.

Les annonceurs emboîtent le pas, réorientant leurs dépenses de la télévision linéaire traditionnelle vers le streaming, car la CTV offre un ciblage et une mesure d'audience plus précis.

Au début du mois d'avril, Roku a annoncé avoir dépassé les 100 millions de foyers utilisant le streaming dans le monde, reflétant ainsi l'évolution générale des habitudes de visionnage.

Le segment « Plateforme » de la société, qui comprend la publicité sur son service gratuit financé par la publicité, The Roku Channel, ainsi que des accords de partage des revenus avec d'autres services de contenu sur sa plateforme, a été un moteur de croissance.

Le chiffre d'affaires de ce segment a augmenté de 28 % pour atteindre 1,13 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 1,01 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Roku prévoit désormais une croissance de 21 % du chiffre d'affaires de sa plateforme en 2026, pour atteindre 5 milliards de dollars, contre une augmentation de 18 % à 4,89 milliards de dollars dans ses prévisions précédentes.

Roku a toutefois averti que la hausse des coûts de mémoire pèserait sur les marges de ses appareils au second semestre, mais a précisé que son système d'exploitation Roku TV OS nécessitait nettement moins de mémoire dynamique (DRAM) et de mémoire de stockage (Flash) que les autres plateformes.

Le chiffre d'affaires trimestriel lié aux appareils s'est élevé à 118 millions de dollars, en baisse de 16 % par rapport à la même période l'année dernière.