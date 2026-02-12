 Aller au contenu principal
Roku grimpe en flèche après des prévisions de recettes annuelles optimistes
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 22:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions de Roku ROKU.O augmentent de 9,7 % à 91 $ après la cloche ** ROKU prévoit un chiffre d'affaires de 5,50 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre une estimation de 5,34 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les revenus de la plateforme devraient augmenter de 18% pour atteindre 4,89 milliards de dollars en 2026, contre une estimation de 4,66 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 1,20 milliard de dollars, en dessous des estimations de 1,35 milliard de dollars

** ROKU a gagné plus de 45% en 2025

