Roku en baisse après avoir prévu un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions de la plateforme de streaming Roku ROKU.O ont baissé de 5,85% à 94,18 $ dans les échanges de pré-marché après que la société a prévu un ralentissement de la croissance des revenus pour le quatrième trimestre

** La société s'attend à une croissance des revenus de 12% au 4ème trimestre, en dessous de 14% au 3ème trimestre et 15% au 2ème trimestre

** Roku prévoit un chiffre d'affaires de 1,35 milliard de dollars au 4ème trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,32 milliard de dollars

** Le chiffre d'affaires total du 3ème trimestre s'est élevé à 1,21 milliard de dollars, en ligne avec les estimations des analystes

** La société indique que la croissance du segment des plates-formes devrait ralentir à 15 %

** Roku fait face à une forte concurrence d'Amazon AMZN.O , Google GOOGL.O et Apple AAPL.O dans le domaine du streaming publicitaire. ** J.P.Morgan a relevé le PT sur Roku de 105 $ à 115 $, déclarant que les perspectives du quatrième trimestre soutiennent son scénario haussier pour 2026, aidé par le partenariat publicitaire avec Amazon , le nouvel écran d'accueil et les vents favorables de la Coupe du monde

** Les analystes de Jefferies notent que l'absence de hausse au troisième trimestre pourrait maintenir les actions dans une fourchette étroite, malgré les perspectives de croissance de la plateforme

** 20 analystes sur 33 considèrent l'action comme "à l'achat" ou supérieure, 12 comme "à conserver" et un comme "à vendre"; PT médian à 110 $ - données compilées par LSEG

** L'action a baissé de 8,38 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture