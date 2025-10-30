Roku constate un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires trimestriel, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture du premier paragraphe, ajout de détails à partir du deuxième paragraphe)

Roku ROKU.O a prévu jeudi que la croissance de son chiffre d'affaires allait encore ralentir au quatrième trimestre, éclipsant son premier bénéfice d'exploitation depuis 2021 et faisant chuter les actions de plus de 5% après la cloche.

La société s'attend à une croissance des revenus de 12% pour le trimestre en cours, inférieure aux 14% déclarés au troisième trimestre et à la croissance de 15% au deuxième trimestre.

La plateforme de streaming, dont l'action a augmenté de plus de 34 % depuis le début de l'année, prévoit également un ralentissement de la croissance de son segment de plateforme - qui comprend les ventes de publicité et les abonnements - à 15 % au quatrième trimestre.

Alors que les dépenses publicitaires se sont déplacées de la télévision traditionnelle vers le streaming, les annonceurs sont restés prudents avec leurs budgets dans un contexte d'incertitude économique, créant un environnement difficile pour les plateformes qui dépendent des revenus publicitaires.

Roku opère dans un secteur publicitaire hautement compétitif, faisant face à une concurrence intense de la part des appareils de streaming et des systèmes d'exploitation des géants de la technologie tels que Fire TV d'Amazon AMZN.O , Chromecast de Google GOOGL.O et Apple TV AAPL.O .

Pour le quatrième trimestre, Roku prévoit un chiffre d'affaires de 1,35 milliard de dollars, légèrement supérieur aux estimations de 1,32 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le résultat d'exploitation de Roku est devenu positif pour la première fois depuis 2021, atteignant 9,5 millions de dollars au troisième trimestre clos le 30 septembre.

Le chiffre d'affaires total du troisième trimestre s'est élevé à 1,21 milliard de dollars, ce qui est conforme aux estimations. Roku a également enregistré une baisse de 5 % du chiffre d'affaires de ses appareils par rapport à l'année dernière.