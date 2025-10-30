 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 325,61
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Roku constate un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires trimestriel, les actions chutent
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 23:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture du premier paragraphe, ajout de détails à partir du deuxième paragraphe)

Roku ROKU.O a prévu jeudi que la croissance de son chiffre d'affaires allait encore ralentir au quatrième trimestre, éclipsant son premier bénéfice d'exploitation depuis 2021 et faisant chuter les actions de plus de 5% après la cloche.

La société s'attend à une croissance des revenus de 12% pour le trimestre en cours, inférieure aux 14% déclarés au troisième trimestre et à la croissance de 15% au deuxième trimestre.

La plateforme de streaming, dont l'action a augmenté de plus de 34 % depuis le début de l'année, prévoit également un ralentissement de la croissance de son segment de plateforme - qui comprend les ventes de publicité et les abonnements - à 15 % au quatrième trimestre.

Alors que les dépenses publicitaires se sont déplacées de la télévision traditionnelle vers le streaming, les annonceurs sont restés prudents avec leurs budgets dans un contexte d'incertitude économique, créant un environnement difficile pour les plateformes qui dépendent des revenus publicitaires.

Roku opère dans un secteur publicitaire hautement compétitif, faisant face à une concurrence intense de la part des appareils de streaming et des systèmes d'exploitation des géants de la technologie tels que Fire TV d'Amazon AMZN.O , Chromecast de Google GOOGL.O et Apple TV AAPL.O .

Pour le quatrième trimestre, Roku prévoit un chiffre d'affaires de 1,35 milliard de dollars, légèrement supérieur aux estimations de 1,32 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le résultat d'exploitation de Roku est devenu positif pour la première fois depuis 2021, atteignant 9,5 millions de dollars au troisième trimestre clos le 30 septembre.

Le chiffre d'affaires total du troisième trimestre s'est élevé à 1,21 milliard de dollars, ce qui est conforme aux estimations. Roku a également enregistré une baisse de 5 % du chiffre d'affaires de ses appareils par rapport à l'année dernière.

Valeurs associées

ALPHABET-A
281,4800 USD NASDAQ +2,52%
AMAZON.COM
222,8600 USD NASDAQ -3,23%
APPLE
271,4000 USD NASDAQ +0,63%
ROKU-A
100,0300 USD NASDAQ +1,44%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • logo meta (Crédit: / Pixabay / Chetraruc)
    Meta va émettre des obligations pour un montant pouvant atteindre 30 milliards de dollars
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte) Le géant des médias sociaux Meta Platforms ... Lire la suite

  • Le DG d'Apple anticipe des ventes supérieures aux attentes
    Le DG d'Apple anticipe des ventes supérieures aux attentes
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:13 

    par Stephen Nellis Le directeur général d'Apple, Tim Cook, a déclaré jeudi prévoir que les ventes d'iPhones et le chiffre d'affaires du groupe s'établiraient au-dessus des attentes du marché lors du trimestre en cours. Dans une interview à Reuters, Tim Cook a dit ... Lire la suite

  • Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes
    Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:11 

    Amazon a dit jeudi anticiper des ventes pour le trimestre actuel largement supérieur aux attentes du marché, porté notamment par la demande pour ses services d'informatique dématérialisée ("cloud"). La demande en matière de "cloud" permet à l'entreprise de supporter ... Lire la suite

  • Wall Street termine dans le rouge, les résultats de la "tech" et la Fed pèsent
    Wall Street termine dans le rouge, les résultats de la "tech" et la Fed pèsent
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:09 

    par Sinéad Carew et Pranav Kashyap La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, alors que l'inquiétude sur l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) a provoqué la chute des actions de Meta et Microsoft et que les investisseurs digèrent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank