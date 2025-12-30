ROI-Tarifs douaniers, Chine et dollar : Les erreurs de Wall Street en 2025 : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition de la chronique de lundi pour les abonnés supplémentaires sans aucun changement) par Jamie McGeever

Les marchés financiers ont connu l'une des années les plus mouvementées de mémoire d'homme, le président américain Donald Trump ayant déchiré le manuel économique qui a façonné le monde multilatéral et globalisé pendant des décennies.

La stratégie du président a peut-être été bien annoncée, mais son impact sur les marchés, la croissance et l'élaboration des politiques s'est avéré très différent de ce que la plupart des analystes de Wall Street avaient prévu.

La guerre commerciale mondiale de 2025 n'aurait pas dû être une surprise. M. Trump a fait campagne sur la nécessité de redonner à l'industrie manufacturière américaine ses lettres de noblesse.

"J'adore les droits de douane", a-t-il déclaré lors d'un rassemblement à Las Vegas deux semaines avant l'élection. "Je peux faire faire n'importe quoi à n'importe qui grâce aux droits de douane"

M. Trump a déclaré qu'il forcerait les pays du monde entier à payer pour avoir "arnaqué" les États-Unis avec des pratiques commerciales "déloyales" - et c'est ce qu'il a fait le 2 avril, le "jour de la libération".

Malgré des mois d'avertissement, les analystes et les investisseurs ont néanmoins été pris au dépourvu par le déploiement chaotique d'une série de droits de douane très élevés.

Le S&P 500 .SPX a perdu près de 15 % dans les trois jours qui ont suivi le jour de la libération, avant de récupérer la majeure partie de cette perte dans les jours qui ont suivi, une fois que M. Trump a reporté certains des éléments les plus extrêmes de sa politique phare.

Pourtant, même après le revirement partiel de M. Trump, le paysage commercial a été transformé. À la fin de l'année dernière, le taux effectif des droits de douane américains sur les importations était d'environ 2,5 %. Il atteint aujourd'hui près de 17 %, selon le Budget Lab de Yale, soit le taux le plus élevé depuis 1935.

Ce qui est peut-être le plus surprenant, c'est que la plupart des marchés ne semblent pas s'en préoccuper.

Le S&P 500 devrait terminer l'année à 6 500 points, selon les prévisions consensuelles de l'enquête Reuters sur la fin de l'année 2024. Cela impliquait une hausse d'environ 9 %. L'indice est en passe de gagner deux fois plus, et de viser les 7 000 points.

L'EFFONDREMENT HISTORIQUE DU DOLLAR

Vous voulez connaître la plus grosse erreur de prévision de l'année? Ne cherchez pas plus loin que le dollar américain

USD= . Le billet vert a plongé de 12 % par rapport à un panier de devises majeures au cours des six premiers mois de 2025, son pire début d 'année depuis que le président Richard Nixon a retiré les États-Unis de l'étalon-or et ouvert l'ère des taux de change flottants, il y a plus d'un demi-siècle.

Cela n'était pas censé se produire. Les tarifs douaniers protectionnistes et la relocalisation de M. Trump étaient censés être inflationnistes et donc susceptibles de maintenir la politique monétaire relativement restrictive. Cela soutiendrait à son tour les entrées de capitaux étrangers aux États-Unis et renforcerait le dollar, c'est du moins ce qu'affirmait le consensus.

Mais le rallye ne s'est jamais concrétisé, en grande partie parce que de nombreux investisseurs mondiaux se sont montrés réticents face au programme politique controversé de M. Trump et ont réduit leur exposition au dollar.

Les investisseurs étrangers voulaient toujours être exposés au boom de la technologie et à la révolution de l'intelligence artificielle aux États-Unis, et ils ont donc investi dans les actions américaines, mais, contrairement au passé récent, ils ont couvert le risque de change.

En conséquence, cette année a été marquée par un phénomène rare: un boom de Wall Street et une baisse du dollar .

LE YUAN MONTE AUSSI

Le yuan chinois - et, à bien des égards, la Chine elle-même - a été une autre grande erreur de prévision.

Au début de l'année, les analystes s'accordaient à penser que Pékin riposterait aux droits de douane imposés par Washington en dépréciant le yuan afin de stimuler les exportations, compte tenu notamment des pressions déflationnistes qui pèsent sur l'économie chinoise.

Mais le yuan a évolué CNY= dans la direction opposée, du moins par rapport au dollar. La monnaie chinoise devrait terminer l'année à son niveau le plus élevé par rapport au billet vert depuis 14 mois, à un cheveu du niveau très important de 7,00 yuans pour un dollar.

Cette appréciation n'a pas pour autant anéanti le marché des exportations chinoises. Si les expéditions du pays vers les États-Unis ont chuté de près de 20 % cette année, les exportations vers le reste du monde ont plus que compensé cette baisse, portant l'excédent commercial de la Chine pour 2025 à plus de 1 000 milliards de dollars et réfutant une autre règle économique empirique. Plutôt que de se concentrer sur la stimulation de la demande intérieure, la Chine semble plus que jamais attachée à un modèle de croissance fondé sur les exportations.

L'OMBRE DE TRUMP

Enfin et surtout, il y a la Réserve fédérale .

Il y a un an, les marchés à terme ne prévoyaient qu'une seule baisse de taux d'intérêt d'un quart de point en 2025, mais la Fed en a effectué trois, toutes au cours des quatre derniers mois de l'année.

Les cyniques pourraient mettre cette orientation accommodante sur le compte de l'intense pression politique exercée par la Maison Blanche sur le président Jerome Powell. Pourtant, si l'ingérence politique est à blâmer, les marchés n'ont pas semblé trop inquiets.

L'indépendance de la Fed est censée être la pierre angulaire du système financier américain, mais les actions de M. Trump ont à peine suscité une réaction de la part des investisseurs, à l'exception de quelques remous en mai lorsque M. Trump a indiqué qu'il pourrait renvoyer Jerome Powell.

En effet, les actions américaines, le dollar et les bons du Trésor à 10 ans ont tous progressé au second semestre de l'année, alors même que l'ombre du président sur la Fed s'allongeait.

Pour l'instant, les investisseurs semblent s'habituer à la nouvelle stratégie économique de M. Trump. Cela changera-t-il l'année prochaine? Bon nombre des questions qui ont dominé l'année 2025 - les inquiétudes concernant le commerce, la bulle de l'intelligence artificielle, l'augmentation de la dette publique et l'indépendance de la banque centrale - sont toujours d'actualité en 2026. Ce pourrait être une nouvelle année mouvementée.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

Cette chronique vous a plu? Consultez Reuters Open Interest (ROI), votre source essentielle de commentaires financiers mondiaux. ROI propose des analyses stimulantes, basées sur des données, sur tous les sujets, des taux de swap aux graines de soja. Les marchés évoluent plus rapidement que jamais. ROI peut vous aider à suivre. Suivez ROI sur LinkedIn et X .