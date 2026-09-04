ROI-Retour de flamme sur les obligations, l'accord de Trump sur le pétrole et le marasme de Broadcom : la semaine financière en cinq graphiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs.)

par Anna Szymanski

Chaque vendredi, la rubrique "Reuters Open Interest (ROI)" résume la semaine financière en cinq graphiques clés, mettant en lumière les principales tendances, les surprises et les mouvements passés inaperçus qui ont marqué les cinq derniers jours.

1. LES OBLIGATIONS EN ÉBULLITION

MIKE DOLAN, chroniqueur "Finance & Markets" pour le ROI: Alors que l’été touchait à sa fin cette semaine, la fraîcheur de septembre a refroidi les marchés obligataires souverains, les traders se préparant à des hausses de taux à travers le monde ce mois-ci.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, qui sert de référence pour le calcul des taux des prêts immobiliers à 30 ans, a atteint son plus haut niveau depuis janvier 2025; le rendement de l’obligation de référence japonaise à 10 ans a dépassé les 3 % pour la première fois depuis 1996; et le rendement du Bund allemand à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 15 ans.

Une analyse détaillée de ces rendements suggère que cette dernière évolution est motivée, au moins en partie, par les rendements "réels", corrigés de l’inflation — et non par les anticipations d’inflation ni par la "prime de terme", plus difficile à cerner. Ces hausses pourraient donc s’avérer persistantes.

2. CHANGEMENT D’ACTEURS

JAMIE MCGEEVER, chroniqueur chez ROI Markets: L’acheteur marginal sur le marché des bons du Trésor, qui pèse 29 000 milliards de dollars, a changé — ce qui pourrait rendre ce marché, le plus grand et le plus liquide au monde, plus volatil. Alors que la Chine et d’autres grandes banques centrales ont réduit leur exposition aux bons du Trésor ces dernières années, les "capitaux spéculatifs" nationaux — notamment les fonds spéculatifs et les spéculateurs — ont de plus en plus pris leur place. Les fonds spéculatifs détiennent désormais quelque 2 600 milliards de dollars de l’ensemble des bons du Trésor en circulation, soit plus de 8 % du marché.

Cela signifie que les investisseurs conservateurs, orientés vers le long terme et peu sensibles aux fluctuations de prix sont remplacés par des investisseurs du secteur privé, agiles et sensibles au rendement, qui ont des horizons d’investissement plus courts et recourent souvent à un effet de levier important.

À l’heure actuelle, alors que les bons du Trésor et les obligations souveraines mondiales subissent leur plus forte vague de ventes depuis des décennies, il convient de se demander si les changements dans la structure de propriété du marché obligataire américain augmentent le risque qu’un "accident" transforme une correction en crise.

3. L’ART DE L’ACCORD PÉTROLIER

RON BOUSSO, chroniqueur énergie pour ROI: Le président Donald Trump a dévoilé cette semaine un accord très inhabituel accordant aux États-Unis l’accès à un cinquième des réserves pétrolières du Venezuela.

Selon cette proposition, le gouvernement américain prendra une participation de 35 % dans la société privée nord-américaine Blue Energy Partners, qui obtiendrait un bail de 100 ans sur 17 gisements pétroliers vénézuéliens contenant environ 65 milliards de barils de réserves. En échange, les États-Unis s'assureront 20 % de la production et obtiendront un droit de préemption sur le reste.

Cet accord a suscité des critiques au Venezuela, certains le qualifiant de colonialisme moderne et d’autres estimant qu’il porte la marque d’une politique électoraliste. Ce qui est clair, c’est que cette proposition comporte d’importants risques politiques, juridiques et commerciaux, notamment celui d’entraver la reprise qu’elle cherche à encourager.

4. L'OBESSION DU PÉTROLE

GAVIN MAGUIRE, chroniqueur de ROI Global Energy Transition: La recrudescence des tensions au Moyen-Orient cette semaine a remis les prix du pétrole brut au centre de l’attention des investisseurs en tant qu’indicateur clé des tensions économiques, le Brent de référence dépassant les 95 dollars le baril. Pour les électeurs américains, cependant, la préoccupation la plus immédiate concerne ce qu’ils paient à la pompe et non par les anticipations d’inflation ni par la "prime de terme", plus difficile à cerner.

Les prix des carburants devraient subir des pressions à la hausse à l’approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, qui auront lieu dans moins de 10 semaines. Alors que la crise du coût de la vie domine déjà le débat politique, toute nouvelle hausse des prix de l’essence risque de devenir un rappel quotidien des pressions inflationnistes et un indicateur concret du mécontentement économique des ménages.

5. BROADCOM SUR LA DÉFENSIVE

ANNA SZYMANSKI, rédactrice en chef de ROI: Broadcom AVGO.O — la plus grande entreprise à publier ses résultats cette semaine — a vu son cours s’effondrer depuis la publication de ses résultats mercredi . Bien que le fabricant américain de puces ait dépassé les prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre et relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour les puces d’IA en 2027, ses perspectives pour le quatrième trimestre se sont révélées inférieures aux estimations des analystes. Même avant cette dernière baisse, l’entreprise accusait un retard significatif par rapport à ses concurrents et à l’indice SOX des puces électroniques dans son ensemble. À l’ère de l’IA, la barre à franchir pour impressionner les investisseurs ne cesse de monter.

(Les opinions exprimées sont celles des auteurs. Elles ne reflètent pas le point de vue de Reuters News, qui, conformément aux Principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.)