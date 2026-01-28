ROI-Qui est le plus susceptible de "vendre l'Amérique" ? McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters) par Jamie McGeever

Si le commerce "Sell America" s'intensifie, qui est le plus susceptible d'attiser les flammes?

L'exposition mondiale aux actifs américains avoisine les 69 000 milliards de dollars, soit 27 000 milliards de dollars après déduction des avoirs étrangers des Américains, de sorte que les vendeurs potentiels ne manquent pas si les investisseurs décident de "réduire le risque" des États-Unis.

Les premières semaines tumultueuses de l'année fournissent une liste de plus en plus longue de raisons pour lesquelles ils pourraient vouloir réduire cette position nette "longue" record .

Les principales raisons sont le mépris de Washington pour l'ordre mondial fondé sur des règles, le démantèlement des relations avec des alliés proches comme l'Europe et le Canada, et ses menaces répétées d'imposer des droits de douane punitifs à ses partenaires commerciaux.

Bien entendu, bon nombre des alliés traditionnels des États-Unis sont les principaux prêteurs de l'Oncle Sam, par l'intermédiaire de leurs achats d'obligations du Trésor. Ils sont également les plus gros investisseurs d'America Inc, dans un contexte de frénésie pour participer à l'explosion des actions américaines dans les domaines de la technologie et de l'intelligence artificielle.

DE GRANDES PARTICIPATIONS, UNE PETITE EXPOSITION

Selon un rapport de Goldman Sachs sur les avoirs et expositions transfrontaliers publié en octobre, les investisseurs étrangers ont grosso modo doublé leurs allocations aux actions et obligations américaines au cours de la dernière décennie, sous l'effet d'un afflux particulièrement important d'actions.

Qui serait donc le plus susceptible de réduire ces achats à l'avenir, voire de rapatrier une partie de cet argent?

Le Japon est le candidat le plus évident. Il est le troisième détenteur étranger d'actions américaines et le plus grand détenteur d'obligations américaines en termes nominaux. Les secteurs public et privé japonais détiennent environ 1 000 milliards de dollars d'actions et plus de 1 500 milliards de dollars de dettes.

Mais la préférence nationale des investisseurs japonais est très forte, et leur part d'actifs américains par rapport à l'ensemble de leurs avoirs est modeste. Du point de vue de la diversification, l'incitation au rééquilibrage est assez limitée.

Selon le rapport Goldman, les actions américaines ne représentent que 19 % du total des actions détenues par le Japon, et les obligations américaines ne constituent que 14 % du total de ses investissements en titres de créance.

Les obligations américaines représentent également 14 % des portefeuilles de dettes des investisseurs de la zone euro, mais ces achats se sont accélérés ces dernières années. Les investisseurs européens ont presque doublé leur exposition aux bons du Trésor américain depuis la pandémie de COVID-19 , et détiennent aujourd'hui environ 2 000 milliards de dollars au total, selon la Deutsche Bank. L'aggravation des relations entre les États-Unis et l'Europe pourrait ralentir ces achats, voire les inverser.

PETITS PAYS, GRANDS RISQUES

En fin de compte, ce sont les petits pays ou les "puissances moyennes " qui semblent les plus susceptibles de se détourner des actifs américains, si l'on se réfère à l'importance des titres américains qu'ils détiennent par rapport à l'ensemble de leurs actifs.

La Norvège, le Canada et le Danemark - que le secrétaire au Trésor Scott Bessent a récemment qualifié de "non pertinents" - sont les plus exposés aux actions américaines en pourcentage, tandis que la Suisse et, une fois de plus, la Norvège, ont la plus grande part de leurs investissements en dette dans des actifs américains.

L'un des obstacles potentiels au rééquilibrage des portefeuilles internationaux à l'heure actuelle est l'impact des **taux de change**. Le dollar est tombé à son plus bas niveau depuis plusieurs années par rapport à l'euro, à la livre sterling et à un large panier de devises.

Le rapatriement risque de transformer la vente de dollars en une déroute déstabilisante que personne ne souhaite. Il pourrait également renforcer des monnaies déjà fortes, ce qui poserait d'importants problèmes aux décideurs politiques du monde entier. On pense notamment à la Suisse , où le franc

CHF= , valeur refuge, a atteint mardi son plus haut niveau depuis 11 ans. Les taux d'intérêt négatifs pourraient-ils revenir sur la table?

Mais compte tenu de l'ampleur de la position nette longue sur le marché américain, une réduction de cette exposition semble inévitable, que ce soit par le biais d'un rééquilibrage passif ou d'une vente pure et simple - en particulier si les bénéfices et les prévisions des grandes entreprises technologiques au cours des prochains trimestres ne parviennent pas à apaiser les craintes d'une bulle spéculative sur l'intelligence artificielle .

Selon les analystes de Goldman, les actions américaines doivent surperformer les marchés non américains de 4 à 5 % cette année pour justifier leur poids historiquement élevé dans les portefeuilles mondiaux. Cela n'a pas été le cas l'année dernière, et les valorisations relatives suggèrent que ce ne sera pas le cas cette année non plus.

La diversification est presque toujours une option intéressante, et c'est aujourd'hui particulièrement vrai pour les pays surexposés à l'Oncle Sam.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters)

Vous appréciez cette rubrique? Consultez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source essentielle de commentaires financiers mondiaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X.

Et écoutez le podcast quotidien Morning Bid sur Apple , Spotify , ou l'application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des plus grandes nouvelles des marchés et de la finance sept jours sur sept.