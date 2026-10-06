ROI-Les optimistes de Wall Street s'essaient au « S&P 10 000 » : McGeever

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(Répétitions sans modification)

par Jamie McGeever

Est-il trop tôt pour commencer à commander des casquettes « S&P 10 000 »?

Peut-être, mais pas de beaucoup. L’indice S&P 500 a explosé ces dernières années, porté par un boom historique des dépenses dans l’intelligence artificielle, d’énormes injections de relance budgétaire et des conditions financières toujours accommodantes. Il pourrait franchir la barre des 8 000 points d’ici quelques jours. Une fois ce seuil franchi, l’objectif psychologique des 10 000 points ne semble soudain plus si lointain.

Personne ne sait combien de temps il faudra pour y parvenir. Mais Roundhill Investments , une société spécialisée dans les fonds négociés en bourse (, ETF), tente de préciser la date exacte. Roundhill, dont les actifs sous gestion s’élèvent actuellement à un peu moins de 40 milliards de dollars, vient de lancer son ETF « XX S&P 500 Target 10 000 2030 », qui investira la totalité de ses actifs dans des options d’achat à long terme qui rapporteront aux investisseurs des gains « substantiels » si l’indice de référence dépasse le seuil des 10 000 points le 10 janvier 2030.

Ed Yardeni, président de Yardeni Research, soutient depuis longtemps que le seuil des 10 000 points sera atteint d’ici la fin de cette décennie. Il s’est récemment montré plus prudent quant aux perspectives à court terme, repoussant son objectif de 8 400 points pour le S&P 500 de la fin de l’année 2026 à la mi-2027, mais il maintient sa prévision de « 10 000 d’ici la fin de la décennie ».

Ces dates cibles se situent dans un peu plus de trois ans. Est-ce suffisant pour que l’indice progresse d’environ 30 %? C’est ambitieux, mais certainement pas impossible, surtout si la saison des résultats des entreprises du troisième trimestre, qui débute cette semaine, s’avère aussi solide que la précédente.

JUSTE ET « FAUX »

Si « S&P 10 000 » peut encore sembler un peu fantaisiste, c’est bien plus facile à envisager que ne l’était « Dow 40 000 » en juin 1999, lorsque l’investisseur David Elias a publié son ouvrage désormais célèbre , intitulé « Dow 40 000: Stratégies pour tirer profit du plus grand marché haussier de l’histoire ». Au moment de la publication, l’indice Dow Jones Industrial Average se situait autour de 11 000 points et se trouvait dans les dernières phases d’une hausse alimentée par le boom de l’Internet, qui avait vu l’indice tripler au cours des six années précédentes. Elias avait prédit qu’il atteindrait le seuil historique des 40 000 d’ici 2016.

Il s'est trompé de huit ans.

Le Dow a atteint son pic de la bulle Internet à 11 750 points en janvier 2000, avant de s’effondrer. Il n’a pas retrouvé ces niveaux pendant près de sept ans.

Quant aux 40 000? Le Dow a bien franchi cette barre, mais les présentateurs des chaînes financières et les traders sur le parquet de la Bourse de New York ont dû attendre 2024 pour enfin dépoussiérer et enfiler leurs casquettes « Dow 40 000 ». Elias avait vu juste sur le chiffre, mais sur les marchés, un tel retard équivaut à une erreur.

Qu’en est-il alors du marché haussier actuel? La source de la confiance de Yardeni et d’autres peut se résumer en un mot: les bénéfices. Les bénéfices des entreprises américaines ont progressé de plus de 50 % au deuxième trimestre et devraient augmenter de plus de 35 % au troisième.

Les bénéfices sont le « ciment » qui maintient tout en place, selon Manish Kabra de la Société Générale. Il estime que le bénéfice par action (EPS) s’élèvera à 400 dollars d’ici la fin de l’année, un chiffre nettement supérieur au consensus actuel de LSEG, qui s’établit à 363,50 dollars.

Cela place le S&P 500 à 8 000 points à la fin de cette année. Le calcul est simple. Multipliez 400 par 20 — le ratio cours/bénéfice prévisionnel auquel le marché se négocie actuellement — et vous obtenez le scénario de base de M. Kabra pour la fin d’année, à savoir 8 000 points. Le scénario « très haussier » de Kabra — des rendements des bons du Trésor proches de 4 %, le pétrole redescendant à 80 dollars le baril et les flux de trésorerie disponibles des hyperscalers américains redevenant positifs — pourrait voir le S&P 500 atteindre les 10 000 points d’ici la fin de l’année prochaine, affirme-t-il.

RISQUE DE CONCENTRATION

Pour que ce sommet historique soit atteint prochainement, l’économie américaine devra probablement rester résiliente et éviter la récession.

Si l’on exclut le ralentissement exceptionnel lié à la COVID-19, l’économie américaine n’a pas connu de récession depuis près de deux décennies. Combien de temps cette chance pourra-t-elle durer? Les récessions et les fortes baisses des marchés sont presque toujours précipitées par une hausse des coûts d’emprunt; les investisseurs qui ignorent la récente augmentation de la courbe des taux américains le font donc à leurs risques et périls.

Il existe également de nombreuses raisons spécifiques au marché qui incitent à la prudence: la concentration sur l’IA et les valeurs connexes atteint des niveaux records, et la largeur du marché est à son plus bas niveau depuis un quart de siècle. Cette situation n’est pas tenable, n’est-ce pas?

Enfin, la saga du « Dow à 40 000 » devrait également donner sérieusement à réfléchir aux investisseurs. Le S&P finira bien par atteindre les 10 000 points, mais il n’y aura guère de raison de se réjouir s’il faut une décennie et une correction majeure pour y parvenir.

La mémoire est toutefois notoirement courte à Wall Street. Si les résultats du troisième trimestre s’avèrent excellents, il ne faudra peut-être pas attendre longtemps avant que des casquettes « S&P 10 000 » ne fassent leur apparition sur le parquet de la Bourse de New York.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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