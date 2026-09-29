ROI-Les failles de crédit liées à l'IA constituent-elles un signal d'alerte ou un signal d'"achat" ? : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

"Hyperion" et "Beignet" sont deux mots que de nombreux investisseurs ne connaissent peut-être pas. Mais ils pourraient bientôt devenir les symboles des excès en matière d’emprunts et de dépenses effrénées qui alimentent le développement record de l’intelligence artificielle aux États-Unis.

"Hyperion" est le nom du centre de données dédié à l’IA de Meta Platforms META.O , actuellement en construction dans la paroisse de Richland, en Louisiane. Il s’agit du plus grand projet de centre de données du propriétaire de Facebook, avec une capacité de calcul de 5 gigawatts, et il a mobilisé plus de 50 milliards de dollars d’investissements.

Les obligations vendues l’année dernière pour financer le projet ont été émises par le biais d’une coentreprise au sein d’une entité baptisée "Beignet Investor ", du nom de la célèbre pâtisserie de la Nouvelle-Orléans.

La participation de Meta étant minoritaire (20 %), les engagements liés au projet ne figurent pas au bilan, à l’instar d’environ 3 000 milliards de dollars d’autres structures de financement et de crédit-bail que Nvidia NVDA.O , Broadcom

AVGO.O et des hyperscalers tels qu’Amazon AMZN.O et Alphabet

GOOGL.O maintiennent hors de leurs bilans, selon Morgan Stanley.

Les obligations "Beignet" – 27 milliards de dollars de titres senior garantis à 6,581 % arrivant à échéance en 2049 – ont reçu la note de crédit "A+" lors de leur émission par S&P Global. Cependant, l’agence de notation a également averti qu’un "risque de crédit substantiel" pourrait être transféré à Meta tant pendant la phase de construction que pendant la phase d’exploitation de l’installation.

Ce risque pourrait bien se concrétiser, car le cours de ces obligations est désormais en forte baisse. Lundi, elles se négociaient à 91 cents pour un dollar, faisant grimper leur rendement jusqu’à 7,55 %. Cela représente environ 230 points de base de plus que les bons du Trésor, un écart plus large que les 185 points de base enregistrés lors du lancement, mais plus étroit que le record de 255 points de base atteint en juillet. Il n’y a donc pas lieu de paniquer, mais c’est l’un des nombreux signes indiquant que des fissures pourraient commencer à apparaître dans certaines parties de l’édifice financier de l’IA.

Les taux des swaps sur défaillance (CDS), qui correspondent au coût de l’assurance contre le risque de défaillance pour les entreprises de l’écosystème de l’IA, semblent également tirer la sonnette d’alarme. Celui de Meta a dépassé lundi le pic de juillet et avoisine désormais les 100 points de base – et la plupart des CDS des géants de la tech se situent désormais eux aussi à des niveaux records.

De plus, Oracle ORCL.N a déclaré il y a quelques jours seulement un cas de "force majeure", invoquant des retards potentiels dans l’approvisionnement en électricité d’un centre de données dédié à l’IA au Nouveau-Mexique, dont la mise en service pourrait désormais être repoussée d’un an. Par coïncidence, l’un des autres bailleurs de fonds du projet Jupiter est à nouveau Blue Owl.

Bien sûr, Meta et ses concurrents ont très peu de chances de se retrouver en défaut de paiement ou de faire faillite, compte tenu de la solidité de leurs activités sous-jacentes. Cela soulève la question suivante: la vague de ventes actuelle sur les titres de dette de ces entreprises est-elle logique, compte tenu de l’ampleur de leur endettement par rapport aux revenus attendus, ou ces obligations constituent-elles une "opportunité d’achat incontournable"?

DE GRANDES ATTENTES

Votre position sur cette question – comme toujours avec l’IA – se résume à savoir si vous pensez que les rendements finiront par dépasser les dépenses, et combien de temps vous êtes prêt à attendre.

Les investissements colossaux consacrés au développement de l’IA sont désormais bien documentés. Les estimations varient, mais environ 1 000 milliards de dollars de dépenses d’investissement en IA (capex) sont attendus cette année et environ 1 200 milliards de dollars sont prévus pour l’année prochaine, les économistes d’Oxford Economics estimant à environ 3 800 milliards de dollars le montant cumulé des investissements prévus dans l’IA entre 2024 et 2028. Une part importante de ces investissements est désormais financée par l’endettement, les entreprises technologiques ayant épuisé leurs importantes réserves de trésorerie.

Compte tenu de ces dépenses vertigineuses, les analystes de Goldman Sachs estiment que les hyperscalers devront générer un chiffre d’affaires annuel lié à l’IA d’environ 300 milliards de dollars au cours des prochaines années pour atteindre le seuil de rentabilité. En supposant que ces entreprises visent un retour sur investissement de 15 % à 20 %, elles devraient réaliser entre 570 et 800 milliards de dollars de bénéfice supplémentaire, selon les estimations d’Oxford Economics.

"Cela est difficile à concilier avec nos estimations du PIB supplémentaire que l’IA va générer", ont écrit les économistes du cabinet la semaine dernière. Ils estiment que l’IA fera progresser le PIB américain de 850 milliards de dollars d’ici 2032. Ainsi, avec un taux de retour sur investissement de 15 %, les hyperscalers – qui ne représentent qu’une poignée d’entreprises – devraient capter environ les deux tiers de ce PIB supplémentaire, voire la quasi-totalité si l’on table sur un taux de retour sur investissement de 20 %.

Comme l’a fait remarquer Oxford Economics, "cela semble très improbable".

Pendant ce temps, les emprunts et les investissements liés à l’IA se poursuivent. Les hyperscalers ont émis environ 250 milliards de dollars de dette cette année, et ce total devrait augmenter fortement l’année prochaine, alors même que le coût de ces opérations ne cesse de grimper. La Réserve fédérale a commencé à relever son taux directeur, et les rendements des bons du Trésor sont actuellement à leur plus haut niveau depuis avant la crise financière mondiale. La charge d’intérêts pesant sur les emprunts des hyperscalers – tant au bilan qu’hors bilan – s’alourdit.

À partir de quand devient-elle trop lourde? Le sort de l’opération de dette "deep-fried" de Meta pourrait fournir quelques indices.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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