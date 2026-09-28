ROI-Les États-Unis peuvent-ils sortir de la dette grâce à la croissance ? N'y comptez pas trop : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jamie McGeever

Le ministre des Finances Scott Bessent n'a plus beaucoup de cartes en main pour sortir les États-Unis de l'étau de la dette. Il semble miser tout son argent sur une seule d'entre elles: un boom de la croissance économique tiré par l'IA. Il y a peu de chances que ce soit l'atout qu'il croit.

"Nous allons devoir sortir de cette situation grâce à la croissance", a déclaré M. Bessent le mois dernier, alors que la dette nationale américaine franchissait la barre des 40 000 milliards de dollars .

Le postulat est simple: la révolution de l’IA va générer une forte hausse de la productivité, des salaires et des recettes fiscales aux États-Unis, ce qui permettra de combler le déficit budgétaire et, à terme, d’inverser la trajectoire ascendante du ratio dette/produit intérieur brut (GDP). Ce sera une réédition du boom alimenté par Internet des années 1990, mais en version amplifiée.

Les dépenses astronomiques qui alimentent le déploiement de l’IA stimulent sans aucun doute, à l’heure actuelle, une forte croissance économique et une forte progression des revenus des entreprises. L’estimation actuelle du GDPNow de la Banque fédérale de réserve d’Atlanta pour la croissance réelle au troisième trimestre s’élève à 5,0 % en rythme annualisé, tandis que la croissance nominale du PIB avoisine probablement les 9 %, un chiffre vertigineux.

Parallèlement, les bénéfices des entreprises ont explosé de 35 % au deuxième trimestre, et leur part dans le PIB n’a jamais été aussi élevée. Et avec un taux de chômage de seulement 4,1 %, une proportion historiquement élevée d’Américains contribue aux recettes publiques par le biais de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales.

Le déficit budgétaire va donc forcément se réduire, n’est-ce pas? Probablement pas.

Le problème, ce n’est pas la croissance. C’est la structure fiscale.

DES IMPÔTS PLUS ÉLEVÉS OU PLUS D'EMPLOIS? PEUT-ÊTRE NI L'UN NI L'AUTRE

Le taux d'imposition légal des sociétés aux États-Unis, fixé à 21 %, est aujourd’hui le plus bas depuis 1940. Le président Donald Trump l’a réduit au cours de son premier mandat, alors qu’il s’élevait à 35 % à l’époque de Clinton. En conséquence, les recettes issues de l’impôt sur les sociétés, en pourcentage des recettes fiscales globales de l’État et du PIB, ont rarement été aussi faibles. Dans les années 1990, elles représentaient 10 à 12 % de l’ensemble des recettes fédérales. Ce chiffre est désormais tombé à 9 % et semble continuer de baisser. Les recettes de l’impôt sur les sociétés, en pourcentage du PIB américain, sont également les plus faibles parmi les pays riches du Groupe des Sept (G7).

Cette dynamique a été exacerbée par la Loi "One Big Beautiful Bill Act" (OBBBA) adoptée l’année dernière, dont l’administration Trump espérait qu’elle stimulerait la croissance et réduirait le déficit. Or, les recettes fiscales non tarifaires ont baissé cette année, alors même que l’économie était en expansion. L’OBBBA entraînera également des années de déficits budgétaires importants et des décennies d’augmentation du ratio dette/PIB, selon le Congressional Budget Office (CBO), un organisme non partisan, qui estime que les recettes fédérales nettes chuteront de près de 5 000 milliards de dollars au cours de la décennie 2026-2035.

Ces perspectives sont sombres.

Quelles sont donc les options possibles?

L’une d’entre elles serait d’augmenter les impôts.

L’une des principales raisons pour lesquelles le boom des dotcoms a eu un impact budgétaire si positif dans les années 1990 tient aux hausses d’impôts décidées en 1993 par le président de l’époque, Bill Clinton. Une fois que le boom d’Internet a véritablement pris son essor, l’augmentation des recettes fiscales a permis au pays d’enregistrer un excédent budgétaire bref et exceptionnel. Cela a, à son tour, réduit le ratio dette/PIB d’environ 10 points de pourcentage, le ramenant à environ 55 %.

Bien sûr, les chances que l’administration actuelle mette en place des hausses d’impôts similaires visant à réduire le déficit sont quasi nulles. En effet, Trump a récemment évoqué l’idée de verser à chaque adulte américain un chèque de 5 000 dollars si les républicains conservent le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat lors des élections de mi-mandat, une mesure qui coûterait environ 1 300 milliards de dollars.

Si les impôts ne doivent pas être augmentés, l’augmentation des recettes fiscales dépendra d’un élargissement de l’assiette fiscale. L’impôt sur le revenu et les cotisations sociales représentent ensemble environ 85 % des recettes fiscales fédérales; un boom de l’emploi pourrait donc changer la donne.

Mais la croissance de l’emploi aux États-Unis est modérée. La croissance mensuelle moyenne de l’emploi non agricole au cours des deux dernières années s’élève à 53 000 emplois, et à seulement 41 000 au cours des 12 derniers mois. De plus, le taux de croissance mensuel de l’emploi nécessaire pour maintenir le taux de chômage stable est proche de zéro, en grande partie grâce aux politiques d’immigration strictes de l’administration Trump, qui ont fortement réduit l’offre de main-d’œuvre. À titre de comparaison, la croissance mensuelle de l’emploi entre le milieu et la fin des années 1990 dépassait largement les 200 000 emplois.

PAS DE REMÈDE MIRACULEUX

Il reste toutefois un certain espoir qu’un boom de la productivité tiré par la technologie, à l’image de celui des années 1990, puisse contribuer à combler ce déficit. Une étude de la Fed de San Francisco publiée en mai, suggère que "la situation actuelle pourrait ressembler aux premières phases du boom technologique du début des années 1990". Cela incite les auteurs à un "optimisme prudent" quant à la possibilité qu’un miracle de productivité similaire puisse se produire aujourd’hui. Après tout, l’économie connaît une forte croissance sans que l’emploi n’augmente pour ainsi dire.

Mais cela pourrait témoigner de la capacité potentiellement unique de l’IA à stimuler la production sans créer d’emplois. Si, dans les années à venir, l’IA stimule la productivité principalement en remplaçant l’activité humaine dans de vastes secteurs de l’économie, alors les recettes issues de l’impôt sur le revenu et des charges sociales auront davantage tendance à diminuer qu’à augmenter. Les bénéfices des entreprises technologiques augmenteraient certes, mais le faible taux d’imposition des sociétés limiterait les retombées pour l’État.

Et même si un miracle de productivité à la manière des années 1990 venait à stimuler les recettes fiscales, cela pourrait ne pas apparaître dans les données avant des années.

D’ici là, la situation budgétaire devrait continuer à se détériorer. Les taux d’intérêt augmentent également de manière substantielle, ce qui rend encore plus difficile pour la croissance d’empêcher le ratio dette/PIB de grimper.

"Nous ne pouvons pas simplement compter sur la croissance pour nous sortir d’un déficit annuel de 2 000 milliards de dollars et d’une dette publique de 40 000 milliards de dollars", a déclaré le mois dernier Jodey Arrington, président de la commission du budget de la Chambre des représentants, un point de vue qui semble en contradiction avec celui de M. Bessent.

Une forte croissance et une productivité élevée seront d’un grand secours. Steven Englander et Dan Pan, de Standard Chartered, estiment que l’essor de l’IA pourrait générer des recettes supplémentaires équivalentes à 0,6 % du PIB par rapport aux prévisions de base du CBO.

Mais pour remédier aux problèmes d’endettement des États-Unis, il faudra un remède plus puissant.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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