ROI-Les craintes liées à l'IA « Terminator » pourraient masquer la véritable menace chinoise : McGeever

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(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

La récente recrudescence des avertissements apocalyptiques sur l’IA émis par Anthropic, OpenAI et d’autres pourrait refléter de réelles craintes quant à la menace que représente pour l’humanité cette technologie en pleine évolution, mais elle pourrait également traduire une crainte plus prosaïque concernant la menace chinoise qui pèse sur les modèles économiques des entreprises technologiques américaines. Alors que les présidents Donald Trump et Xi Jinping s’apprêtent à se rencontrer à Washington cette semaine, les deux pays pourraient entrer dans une nouvelle phase de la course à l’armement en matière d’IA.

Les marchés financiers s’inquiètent depuis longtemps de l’endettement colossal des entreprises technologiques américaines destiné à financer le développement de l’IA , mais ces inquiétudes ont été exacerbées ces dernières semaines par une vague soudaine de scénarios apocalyptiques lancés et relayés par des acteurs du secteur.

La récente vague de « catastrophisme » autour de l’IA a débuté le 8 septembre lorsque Jacob Coxon, ancien chercheur chez Anthropic, a publié sur X que « les personnes qui développent l’IA croient sincèrement qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie ». Sa publication a été vue 173 millions de fois, déclenchant un débat fulgurant sur le rythme et la sécurité du développement de l’IA, qui a mobilisé les dirigeants les plus influents du secteur, du monde des affaires au sens large et des pouvoirs publics.

Le 12 septembre, le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a rédigé un long essai sur la nécessité de modérer le développement des capacités des modèles d’IA. Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, et le fondateur de SpaceX

SPCX.O , Elon Musk, ont exprimé leur accord, appelant de manière générale à ralentir le développement de cette technologie ou à la soumettre à une surveillance accrue.

Cette vague soudaine d’avertissements apocalyptiques semble avoir pris tout le monde au dépourvu – y compris l’administration Trump.

Trump, qui a longtemps minimisé les préoccupations en matière de sécurité et de sûreté liées à l’IA, a déclaré qu’il prévoyait de nommer un nouveau « tsar de l’IA » et de créer une « force de l’IA », bien que peu de détails soient disponibles sur ces deux initiatives.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a également indiqué que les deux superpuissances avaient convenu d’instaurer un dialogue formel sur l’IA, et que des hauts responsables se rencontreraient en Chine dans le courant de l’année.

À première vue, les dirigeants du secteur technologique et le président peuvent sembler à des années-lumière les uns des autres, mais un nombre croissant d’investisseurs se demandent si les craintes concernant les capacités grandissantes de la Chine en matière d’IA – et les défis que cela pourrait poser à une économie de l’IA déjà en difficulté – ne seraient pas en réalité partagées tant à la Silicon Valley qu’à la Maison Blanche.

LES « TERMINATOR » À LA POUBELLE

Le sentiment à l’égard de l’IA divise de plus en plus les investisseurs en deux camps: ceux qui pensent que les milliers de milliards de dollars investis par les hyperscalers américains et les entreprises d’IA porteront leurs fruits, et ceux qui n’y croient pas.

Le premier camp semble encore avoir le dessus, comme en témoigne le rebond de l’indice Nasdaq .IXIC cette semaine, qui a retrouvé son plus haut historique récent. Mais les partisans du second camp gagnent du terrain. Nombreux sont ceux qui affirment désormais que cette vague d’inquiétude manifestée par les dirigeants et les initiés du secteur de l’IA quant à l’avenir de l’humanité n’est qu’un appel voilé à l’aide du gouvernement, reflétant les perspectives financières sombres du secteur.

« Je pense que ces entreprises sont très nerveuses; elles se rendent compte qu’il n’y a absolument aucun rempart autour de leur activité, et elles tentent de fabriquer de toutes pièces une crise qui donnera lieu à une réglementation qu’elles pensent pouvoir ensuite manipuler pour créer ces remparts, afin d’instaurer le duopole qu’elles souhaitent », a déclaré l’investisseur Steve Eisman à CNBC la semaine dernière, en référence à Anthropic et OpenAI. « Je pense que toute cette histoire de “Terminator”, c’est n’importe quoi. »

Cela ressemble à une théorie du complot? Peut-être. Mais les inquiétudes grandissantes sont bien réelles.

Les introductions en bourse envisagées d’OpenAI et d’Anthropic (IPOs) sont repoussées , alors même que la frénésie record des dépenses d’investissement aux États-Unis (capex) continue de s’accélérer et que la dette ne cesse de s’alourdir.

Les hyperscalers américains, aux côtés de Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O , ont plus de 3 000 milliards de dollars d'engagements et de garanties hors bilan, et d’autres « structures de financement sont en cours d’élaboration », selon Morgan Stanley.

À cela s’ajoute un réseau complexe de financements circulaires qui suscite des inquiétudes, même parmi certains optimistes de l’IA: si l’IA pourrait révolutionner la société, le démantèlement de ces montages financiers alambiqués pourrait causer de nombreuses difficultés aux investisseurs en cours de route.

DÉPENSER DAVANTAGE POUR GAGNER DAVANTAGE

Le véritable risque qui empêche les leaders américains de l’IA de dormir la nuit tient peut-être moins à Arnold Schwarzenegger qu’à Adam Smith.

Les grands modèles linguistiques (LLM) bon marché en provenance de Chine se multiplient rapidement, exerçant une pression concurrentielle importante sur les offres américaines plus coûteuses. Par exemple, une version du modèle d’IA phare de la start-up chinoise DeepSeek pourrait coûter plus de 100 fois moins cher à exploiter que le modèle Claude Fable 5 d’Anthropic. Les produits d’autres entreprises chinoises sont jusqu’à 50 fois moins chers que les versions américaines de référence, et les LLM chinois comblent rapidement l’écart de performances avec les modèles américains de pointe, plus onéreux, selon les analystes.

Le secteur américain de l’IA fait face à cette concurrence croissante en dépensant et en investissant à grande échelle. Les hyperscalers devraient investir jusqu’à 1 500 milliards de dollars dans l’IA l’année prochaine.

« Il faut dépenser de l’argent pour en gagner, ou du moins c’est la devise que les hyperscalers sont en train de mettre à l’épreuve. Le développement de l’IA coûte cher, mais cela en vaut probablement la peine », explique Ryan Sweet, d’Oxford Economics.

Mais pour que ce soit le cas, ces dépenses considérables doivent être suivies de revenus tout aussi importants. Torsten Slok, d’Apollo Global Management, estime que le flux de trésorerie d’exploitation des hyperscalers devra plus que tripler, passant de 600 milliards de dollars l’année dernière à 2 000 milliards de dollars en 2030, pour justifier ces dépenses colossales. La barre est haute. Et elle pourrait devenir encore plus difficile à franchir si les LLM chinois, moins chers, continuent de gagner des parts de marché.

Si ces gains ne se concrétisent pas, les dépenses d’investissement des hyperscalers pourraient être réduites, ce qui ralentirait la croissance du chiffre d’affaires des fabricants de puces et la reprise boursière de Wall Street tirée par l’IA. Cela pourrait, à son tour, finir par ralentir la croissance économique américaine.

Rares sont ceux qui s’attendent à ce qu’un accord concret sur l’IA soit conclu lors de la rencontre entre Trump et Xi cette semaine, mais les déclarations des deux dirigeants sur le plan technologique pourraient en dire long sur la question de savoir si les entreprises technologiques américaines ont davantage à craindre d’agents malveillants ou de simples considérations économiques.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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