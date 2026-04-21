ROI-Le yuan chinois est sous-évalué, mais peut-être pas autant que vous le pensez : McGeever

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(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Dans quelle mesure le yuan chinois est-il sous-évalué et dans quelle mesure cette sous-évaluation est-elle à l'origine de la nouvelle aggravation des déséquilibres mondiaux ? La réponse est un peu plus compliquée que ne le suggèrent les excédents massifs de Pékin .

Bien que le yuan CNY= , également connu sous le nom de renminbi, se négocie actuellement à son niveau nominal le plus élevé par rapport au dollar américain depuis plus de trois ans , à environ 6,80 pour un dollar, la plupart des observateurs s'accordent à dire qu'il devrait encore être beaucoup plus fort si l'on se base sur les fondamentaux économiques reconnus.

L'année dernière, l'excédent officiel de la balance courante de la Chine s'est élevé à 735 milliards de dollars, soit un peu plus de 3 % du produit intérieur brut, ou environ 30 % de l'ensemble des excédents de la balance courante mondiale. Quant à son excédent commercial officiel, il s'élevait à 1 200 milliards de dollars, soit environ 6 % du PIB et près de 40 % de l'ensemble des excédents commerciaux mondiaux. Ces chiffres atteignent des niveaux records en termes nominaux et représentent des empreintes énormes pour un seul pays.

Si ces données étaient les seuls déterminants de la valeur du yuan, les arguments en faveur d'un taux de change nettement plus élevé seraient irréfutables.

Cependant, les flux de capitaux ne sont pas exclusivement à sens unique.

Les sorties de capitaux accumulées par la Chine au cours des dernières années ont été considérables, car l'économie s'est efforcée d'échapper au marasme déflationniste d'un krach immobilier historique, et l'argent national - provenant d'investisseurs, d'entreprises et d'institutions - s'est déversé à l'étranger.

Cela suggère que l'argument entourant la monnaie chinoise est un peu plus nuancé.

30 % SOUS-ÉVALUÉE?

Il est difficile d'affirmer que le yuan n'est pas sous-évalué.

Comme l'a noté le Fonds monétaire international dans son rapport national publié en février, la position extérieure de la Chine "est jugée plus forte que le niveau impliqué par les fondamentaux à moyen terme et les politiques souhaitables." Le yuan a néanmoins baissé en termes réels en raison de la faible inflation en Chine.

En effet, le renminbi s'est déprécié en termes réels quatre années de suite, enregistrant une baisse cumulée de 14 % depuis 2021, selon les économistes du FMI. Ils estiment que le taux de change effectif réel de la Chine pourrait être sous-évalué de 20 %.

Les observateurs de la Chine Brad Setser et Mark Sobel, tous deux anciens fonctionnaires du Trésor américain, vont plus loin et affirment que le yuan est probablement sous-évalué de 30 %. Brad Setser soutient depuis longtemps que les données officielles de la balance des paiements de la Chine sous-estiment l'excédent réel du pays et que les données douanières constituent un baromètre plus précis. Seloncette mesure, l'excédent commercial serait supérieur d'un point de pourcentage au PIB.

DES MILLIERS DE MILLIARDS DANS L'AUTRE SENS

S'il est indéniable que les excédents extérieurs de la Chine sont importants, quelle que soit la mesure utilisée, cela signifie également que les sorties de capitaux du compte financier du pays - le miroir du compte courant - doivent également être énormes.

Les sorties de portefeuille ont été particulièrement importantes ces dernières années. Les inquiétudesconcernant la croissance chinoise, les tensions commerciales avec les États-Unis et l'écart croissant des taux d'intérêt entre la Chine et les économies développées ont attiré les capitaux nationaux à l'étranger.

Depuis le début de la décennie, la Chine a enregistré des sorties nettes de capitaux cumulées de 2,85 billions de dollars, selon les chiffres de l'Institute of International Finance. Ce tableau complet comprend les flux de portefeuille, les investissements directs, les flux bancaires et les autres flux d'investissement des résidents et des non-résidents.

Il montre que la Chine peut encore dégager d'énormes excédents extérieurs alors que les ménages, les entreprises et les institutions du pays continuent de rechercher des opportunités d'investissement à l'étranger parce que la croissance et les rendements y sont meilleurs, ou parce qu'ils veulent se diversifier.

"La dynamique des comptes financiers rend plus difficile l'hypothèse d'une sous-évaluation très importante et persistante, même si elle n'exclut pas une sous-évaluation plus modérée", déclare Jonathan Fortun, de l'IIF.

Il convient de garder cela à l'esprit lorsque l'on discute de la juste valeur du yuan. Un expert de la Chine présent aux réunions de printemps du FMI à Washington la semaine dernière a déclaré que la sous-évaluation du yuan pourrait être plus proche de 15 % que de 25 à 30 %.

LE PLUS GRAND FACTEUR DE DÉSÉQUILIBRE? REGARDEZ AILLEURS

Malgré toutes les critiques - en grande partie justifiées - adressées à Pékin pour le maintien d'un taux de change sous-évalué face à d'énormes excédents extérieurs, le principal facteur d'aggravation des déséquilibres mondiaux, qui suscite actuellement les avertissements du FMI et d'autres organismes, ne semble pas être la Chine, mais bien les États-Unis.

Selon des rapports du FMI, de la Brookings Institution et du Centre for Economic Policy Research, les déficits américains, en tant que part des déficits mondiaux combinés du commerce et des comptes courants, sont nettement plus importants que la part correspondante de la Chine dans les excédents mondiaux combinés.

Lorsque les déséquilibres mondiaux étaient à leur apogée en 2006, les États-Unis représentaient environ 60 % des déficits combinés des comptes courants, mesurés en pourcentage du PIB mondial. Aujourd'hui, cette proportion est plus proche de 70 %.

Ainsi, même si le bruit autour de la sous-évaluation du yuan s'intensifie, la surévaluation du dollar - même après la chute d'environ 10 % de l'année dernière - reste sans doute un sujet de préoccupation tout aussi essentiel.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters.)

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