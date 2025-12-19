ROI-Le yen peine à sortir de la "zone de danger" alors que le Japon relève ses taux : McGeever

JPY= a été la devise la moins performante par rapport au dollar américain meurtri en 2025, même si la Banque du Japon a été la seule grande banque centrale à relever ses taux d'intérêt . La poursuite du resserrement ne garantira pas que le yen échappe à la "zone de danger" de l'intervention

La Banque du Japon devrait poursuivre son cycle de resserrement progressif vendredi en augmentant son taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage, ce qui portera son taux directeur à 0,75 %, soit le niveau le plus élevé de ces trois dernières décennies . Les contrats à terme sur les taux d'intérêt impliquent environ 40 points de base de hausses supplémentaires l'année prochaine.

Dans l'état actuel des choses, cela fera de la BOJ l'une des banques centrales du G10 les plus faucons l'année prochaine, avec la Reserve Bank of New Zealand et la Reserve Bank of Australia. Les orientations du gouverneur Kazuo Ueda vendredi seront examinées de près afin d'obtenir des indices sur l'appétit de la BOJ pour un resserrement supplémentaire.

Mais des hausses supplémentaires ne garantissent pas que le yen se redressera en 2026. La plupart des grandes banques centrales sont proches de la fin de leur cycle d'assouplissement , à l'exception notable de la Réserve fédérale. Si la politique monétaire commence à se resserrer à l'échelle mondiale au cours de l'année à venir, d'autres banques centrales pourraient rapidement réduire l'écart avec la BOJ.

DES RENDEMENTS ATTRAYANTS, UN MARCHÉ INCERTAIN

Ueda doit jouer un rôle d'équilibriste délicat, avec des pressions venant de trois fronts différents: La Première ministre Sanae Takaichi, les investisseurs obligataires et le marché des devises. La marge de manœuvre étant très étroite, il est probable qu'il maintiendra la position prudente qu'il a adoptée cette année.

L'économie japonaise semble se redresser après la contraction du troisième trimestre due aux droits de douane américains. Le moral des grandes entreprises est au plus haut depuis quatre ans et le marché du travail n'a jamais été aussi tendu depuis des décennies, ce qui devrait favoriser la croissance des salaires et les dépenses de consommation.

En outre, l'inflation entre dans sa troisième année au-dessus de l'objectif de 2 % de la BOJ, de sorte que les responsables de la BOJ pourraient être tentés d'augmenter les taux plus rapidement.

Mais le marché des obligations d'État japonaises (JGB) - grevé par une dette publique d'environ 250 % du PIB, la plus élevée au monde - n'est pas aussi prêt et disposé à le faire.

Certes, la hausse des rendements des JGB attirera la demande étrangère, en particulier celle des fonds de pension du secteur privé et des gestionnaires de réserves des banques centrales qui cherchent à diversifier leurs avoirs libellés en dollars.

Les données du ministère des finances montrent que les étrangers détiennent actuellement 12,2 % de l'ensemble des JGB et des bons japonais. C'est plus du double de la part détenue en 2010 et proche du record de 14,4 % atteint en mars 2022.

Cette part pourrait encore augmenter en 2026. Comme le note Jordan Rochester de Mizuho, la fragilité du marché des JGB oblige les compagnies d'assurance-vie nationales à vendre, les étrangers étant désireux d'acheter en raison des rendements attrayants ajustés à la couverture.

Mais le marché des JGB est également fragile pour les investisseurs étrangers. Il s'agit du marché obligataire le moins performant au monde cette année, le rendement du JGB à 10 ans ayant atteint son niveau le plus élevé depuis 2007 et les rendements à plus long terme frôlant des sommets inégalés.

LA ZONE D'INTERVENTION DU YEN

Les écarts de rendement des obligations ont considérablement évolué en faveur du yen cette année, mais la monnaie n'en a pas moins connu des difficultés, atteignant un niveau record par rapport à l'euro et retombant vers le niveau de 160 pour un dollar qui avait déclenché l'achat de yens par le gouvernement au cours des dernières années.

Les fonctionnaires du ministère des finances ont émis des avertissements d'intervention au cours du mois dernier, mais il semble qu'il y ait peu d'appétit pour agir, du moins tant que le dollar/yen reste en dessous de 160,00. À ce stade, la seule chose qui tient ces loups à distance semble être le dernier accès de faiblesse du dollar.

La principale raison pour laquelle le yen et le marché des JGB sont soumis à une telle pression est, bien sûr, la situation budgétaire du Japon. La chambre haute a adopté mardi un budget supplémentaire de 18 300 milliards de yens (118 milliards de dollars), le plus important plan de relance du pays depuis la pandémie. Les dépenses de Takaichi seront principalement financées par l'émission de nouvelles dettes.

Le gouverneur de la BOJ veillera à ne pas ébranler le marché obligataire vendredi. Mais quoi qu'il fasse, les JGB et le yen entrent dans la nouvelle année sur un terrain instable.

