ROI-Le retour à la normale tant attendu au Japon est synonyme d'incertitude et de volatilité : McGeever

Pour la première fois depuis des décennies, l'économie japonaise retrouve un semblant de normalité. Cela devrait se traduire par une plus grande volatilité du yen et d'autres actifs japonais, les investisseurs essayant de comprendre cette nouvelle réalité.

Si les actions japonaises atteignent des niveaux jamais vus auparavant, c'est d'autant moins remarquable que les marchés boursiers de nombreux autres pays atteignent également de nouveaux sommets historiques. Les mouvements de marché les plus intrigants au Japon concernent les obligations d'État (JGBs) et le yen.

Les rendements obligataires sur l'ensemble de la courbe des JGBs sont à des niveaux record depuis plusieurs décennies, ce qui marque un net décalage par rapport à d'autres grands marchés de la dette comme les États-Unis, où les rendements des bons du Trésor sont restés relativement stables au cours des derniers mois.

Le yen JPY= , qui a été la devise la moins performante par rapport au dollar l'année dernière, s'est encore affaibli pour le début de l'année 2026. Mercredi, il est tombé à son plus bas niveau depuis 18 mois, aux alentours de 160 pour un dollar , un niveau qui a déjà provoqué des vagues d'interventions d'achat de yens de la part du ministère des finances.

Il semble qu'il y ait un décalage entre les deux. Les hausses de taux d'intérêt des banques centrales et l'augmentation des rendements obligataires devraient soutenir la monnaie, n'est-ce pas?

Cette logique ne tient pas toujours, surtout si l'on tient compte de la dynamique de la dette et de l'historique de l'inflation propres au Japon.

LE CYCLE DE HAUSSE DES TAUX LE PLUS PRUDENT AU MONDE

Le Japon a accumulé la plus grande dette publique au monde, soit plus de 230 % du PIB, grâce à des décennies d'achats d'obligations par "assouplissement quantitatif", d'emprunts, de largesses budgétaires et de taux d'intérêt quasi nuls pour tenter de sortir l'économie d'un marasme déflationniste prolongé.

Cette bataille semble avoir été gagnée. L'inflation annuelle avoisine les 3 %, dépassant l'objectif de 2 % fixé par la Banque du Japon chaque mois depuis près de cinq ans . La croissance des salaires a été robuste ces dernières années, même si elle ralentit aujourd'hui.

La Banque du Japon (BOJ) augmente enfin les coûts d'emprunt, mais avec prudence. Le mois dernier, elle a porté son taux directeur de 0,5 % à 0,75 %, son plus haut niveau depuis 30 ans. Il s'agit du cycle de resserrement politique le plus lent de l'histoire moderne, les taux n'ayant augmenté que de 85 points de base en deux ans, mais il confirme que le Japon, hanté par la déflation, n'est peut-être plus un cas isolé.

Comme l'observe le commentateur économique indépendant Matthew Klein: "Loin d'indiquer des problèmes, les prix des obligations japonaises suggèrent que le Japon a convergé, au moins sur un point important, avec le reste du monde riche."

VOLATILITÉ ACCRUE SUR LES MARCHÉS DES CHANGES

C'est peut-être vrai, mais pour beaucoup d'entreprises, de consommateurs et d'investisseurs japonais, les taux d'intérêt les plus élevés depuis 30 ans représentent un pas vers l'inconnu. Cela s'accompagne d'une incertitude et donc d'une augmentation probable de la volatilité attendue.

Cela explique en partie pourquoi la récente hausse des rendements des JGB a déclenché une telle réaction négative sur le yen. Les investisseurs semblent craindre que les coûts d'emprunt historiquement élevés ne précipitent une crise budgétaire qui ne ferait que renforcer la pression sur les JGB et le yen.

La volatilité du yen s'est déjà accrue au cours des dernières années. Depuis la fin de l'année 2022, la volatilité implicite à trois mois du dollar/yen est constamment et souvent nettement plus élevée que les mesures comparables de l'euro/dollar et de la livre sterling/dollar.

Il n'en a pas toujours été ainsi. Pendant de longues périodes au cours du dernier quart de siècle, la volatilité du yen était conforme, voire inférieure, à celle de l'euro et de la livre sterling.

Mais les temps ont changé et il y a de nombreuses raisons de s'attendre à ce que le "vol" du yen reste élevé.

Bien que les taux et les rendements japonais corrigés de l'inflation "réelle" soient toujours négatifs, les taux nominaux augmentent et pourraient encore augmenter grâce aux plans du Premier ministre Sanae Takaichi visant à amorcer la pompe. L'écart avec les coûts d'emprunt aux États-Unis et sur d'autres marchés développés se réduit, ce qui pourrait favoriser un rebond du yen, surtout s'il est soutenu par une intervention de Tokyo.

Les autorités japonaises ont procédé à quatre vagues d'achat de yens ces dernières années: deux fois en 2022 et deux autres fois en 2024. Les opérateurs sont très attentifs à une cinquième intervention.

Pour la première fois depuis des décennies, le Japon connaît une inflation, une croissance des salaires et une augmentation des coûts d'emprunt. C'est une nouvelle "normalité" à laquelle il faudra s'habituer.

