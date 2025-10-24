ROI-Le groupe d'étude sur le cuivre souligne l'impact des difficultés d'approvisionnement des mines : Andy Home

Le cuivre a une longue histoire de perturbations dans l'approvisionnement des mines, mais cette année s'avère particulièrement difficile pour un secteur qui s'efforce de répondre à la demande des fonderies.

Plusieurs des plus grandes mines de cuivre du monde ont connu des baisses de production inattendues et l'impact cumulatif se fera sentir de plein fouet l'année prochaine, selon le Groupe d'étude international du cuivre (ICSG).

L'étroitesse du segment des concentrés miniers du marché freinera fortement la croissance de la production de cuivre raffiné en 2026, a déclaré le groupe dans sa dernière mise à jour statistique semestrielle .

Même si la croissance de la demande devrait ralentir l'année prochaine, la production de métal devrait être inférieure de 150 000 tonnes métriques. Il s'agit d'une révision importante par rapport à la dernière réunion du groupe en avril, qui prévoyait un excédent de 209 000 tonnes.

LA CROISSANCE DE L'OFFRE MINIÈRE S'ARRÊTE

De nombreuses mines de cuivre étant exploitées dans des conditions difficiles et éloignées, un certain degré de perturbation imprévue est intégré dans le profil d'approvisionnement du marché.

Cette année, cependant, s'avère être une exception de la pire espèce avec une série d'accidents dans plusieurs des plus grandes mines du monde.

La mine Kakula d'Ivanhoe Mines IVN.TO a été touchée par une activité sismique et les inondations qui ont suivi en mai. La mine El Teniente du producteur public chilien Codelco a subi un effondrement fatal en juillet et la mine Grasberg de Freeport-McMoRan FCX.N a connu un afflux de boue dévastateur en septembre.

L'ICSG a, sans surprise, revu à la baisse ses prévisions d'offre de mines pour 2025, avec une croissance attendue de seulement 1,4 %, contre une prévision précédente de 2,3 % et une croissance réelle de 2,8 % en 2024.

Il s'agit encore d'une prévision assez prudente. Les analystes de Citi et d'UBS, par exemple, prévoient respectivement une "croissance nulle" et une "croissance négligeable" cette année.

LES FREINS

Il faudra un certain temps pour que la perte d'unités se répercute sur le segment raffiné du marché du cuivre.

L'ICSG a en fait relevé son évaluation de la croissance de la production de métal cette année à 3,4 %, contre 2,9 % en avril, afin de refléter l'augmentation de la capacité des nouvelles fonderies chinoises.

Mais la croissance de l'année prochaine se réduira à 0,9 %, la production étant limitée par une pénurie de concentrés miniers.

Et même ce chiffre très bas n'est qu'un trompe-l'œil. La production à partir de sources secondaires recyclables devrait augmenter de 6,0 % l'année prochaine, tandis que la production minière directe de métal utilisant la technologie de la lixiviation augmentera de 2,2 %.

La production primaire des fonderies utilisant des concentrés comme matière première aura par conséquent du mal à enregistrer la moindre croissance.

Le déséquilibre entre la disponibilité des matières premières et la demande des fonderies est susceptible d'accentuer la concurrence déjà féroce pour les concentrés de cuivre.

EXCÉDENTAIRE AUJOURD'HUI, DISPARU DEMAIN

L'ICSG conclut qu'en dépit d'une faible croissance de la demande de 2,1 % l'année prochaine, le marché du cuivre est en passe d'enregistrer un déficit de l'offre après deux années consécutives d'excédent.

Mais ce n'est pas encore tout à fait le cas.

Cette année devrait encore être une année d'abondance, bien que le groupe ait réduit l'excédent de production prévu à 178 000 tonnes, contre 289 000 tonnes lors de sa réunion d'avril.

La majeure partie du métal excédentaire se trouve aux États-Unis en raison de l'incitation créée par la menace de droits de douane sur le cuivre raffiné, reportés à l'année prochaine.

Les stocks de cuivre enregistrés à la bourse américaine CME dépassent désormais ceux du London Metal Exchange et du Shanghai Futures Exchange réunis.

Toutefois, même si les stocks mondiaux se sont déplacés, les stocks totaux des bourses ont augmenté de 120 000 tonnes depuis le début de l'année, et il est fort probable qu'il y ait davantage de cuivre stocké hors marché aux États-Unis.

La réserve actuelle de stocks fait contrepoids à l'exubérance haussière du marché.

Mais les marchés à terme tiennent compte des attentes futures. Le prix du métal à trois mois du LME CMCU3 , qui se situe actuellement juste en dessous du niveau de 11 000 dollars la tonne, est assorti d'une date de livraison en janvier 2026.

C'est l'année prochaine que le marché du cuivre devrait ressentir pleinement l'impact de la série de chocs d'approvisionnement minier de cette année.

Andy Home est un chroniqueur de Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes