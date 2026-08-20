ROI-Le compte-rendu de la Fed indique qu'une hausse des taux en septembre reste d'actualité : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

La probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt le mois prochain a diminué à la suite d'une série de données mitigées sur l'inflation et l'emploi. Mais le compte-rendu de la dernière réunion des décideurs suggère qu'une hausse ne peut être exclue. Le centre de gravité au sein du Comité fédéral de l’open market (FOMC), chargé de fixer les taux de la banque centrale, s’est déplacé vers une position plus restrictive, comme en témoignent les trois voix en faveur d’une hausse des taux en juillet. Il s’agissait du plus important « vote en bloc » unilatéral et dissident sur le taux des fonds fédéraux depuis septembre 2016. En avril dernier encore, le vote s’était soldé par un résultat de 8 contre 4, même si l’une de ces voix dissidentes était en faveur d’une baisse des taux et que trois s’opposaient à la tendance à l’assouplissement mentionnée dans la déclaration. Le libellé du compte-rendu publié mercredilaisse entendre que plus de trois responsables pourraient voter en faveur d’une hausse des taux lors de la réunion des 15 et 16 septembre. « Plusieurs participants se sont prononcés en faveur d’une hausse de 25 points de base » lors de la réunion de juillet, indique le compte-rendu, tandis que « de nombreux participants » ont estimé qu’un resserrement de la politique monétaire serait probablement nécessaire pour ramener l’inflation à l’objectif de 2 % de la Fed.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les nuances du « langage de la Fed »: lorsque le nombre de participants défendant une position est mentionné dans le compte-rendu, « plusieurs » est un nombre inférieur à « de nombreux », tandis que « certains » est un nombre supérieur à « plusieurs » mais également inférieur à « de nombreux ». C’est clair? Il convient toutefois de noter que seuls 12 des 19 membres du FOMC votent lors d’une réunion donnée; ainsi, certains des responsables se déclarant prêts à relever les taux ne font peut-être pas partie des votants actuels. Quoi qu’il en soit, les trois dissidents n’étaient manifestement pas des cas isolés. Le gouverneur Christopher Waller a déclaré le mois dernier qu’une hausse des taux pourrait s’avérer nécessaire à « court terme », et la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson , a indiqué en début de mois qu’elle restait « ouverte » à une hausse des taux. Waller et Paulson sont tous deux membres votants cette année. Il ne faut donc pas faire preuve d’une grande imagination pour envisager que le vote de 9 contre 3 en juillet pourrait se transformer en un rapport de 7 contre 5 le mois prochain, en fonction, bien sûr, des prochaines données sur l’inflation de l’indice des dépenses de consommation personnelles (PCE) et de l’indice des prix à la consommation (CPI) , ainsi que du rapport sur l’emploi du mois d’août.

« Les données globales (notamment l’inflation de juin et celles du marché du travail), peuvent sembler plus faibles, mais ces perturbations ne sont que des événements passagers », a déclaré mercredi Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG U.S., dans un message publié sur X. « La réunion de septembre reste une option envisageable pour une hausse des taux. »

PRIX ÉLEVÉS DE L’ÉNERGIE

Certes, les précédents historiques plaident contre une hausse le mois prochain. La Fed relève rarement ses taux si peu de temps après la publication d’un rapport sur l’emploi non agricole plus faible que prévu. Selon Warren Pies, fondateur de 3Fourteen Research, cela ne s’est produit que lors de deux des 89 dernières réunions de la Fed ayant suivi des pertes d’emplois mensuelles avant révision – et il faut remonter plusieurs décennies en arrière, jusqu’en novembre 1999 et novembre 2005. Les marchésà terme sur taux d’intérêt laissent également entendre qu’une hausse le mois prochain est peu probable, mais avec une probabilité d’environ un tiers, celle-ci n’est pas négligeable. Le calendrier politique est également un facteur à prendre en compte. Les membres de la Fed ne voudront probablement pas s’exposer à des accusations d’ingérence politique en relevant les taux en octobre, à quelques jours seulement des élections de mi-mandat du 3 novembre . Cela rend décembre plus probable, mais pourrait également laisser septembre dans la course.

La question est de savoir si les chiffres d’inflation étonnamment faibles enregistrés en juin constituent un simple accident de parcours ou le début d’une tendance plus durable. Comme l’ont souligné « de nombreux » responsables de la Fed lors de la réunion de juillet, la recrudescence du conflit au Moyen-Orient a « considérablement » assombri les perspectives d’inflation. Un conflit prolongé – ce qui semble très probable à ce stade – mettra les chaînes d’approvisionnement sous une pression encore plus forte. En effet, les prix de l’énergie sont déjà en train de remonter. Le prix du pétrole brut LCOc1 est désormais 35 % plus élevé qu’il y a un an, après avoir considérablement reculé à la suite du protocole d’accord entre les États-Unis et l'Iran concernant un cessez-le-feu en juin. Mais ce qui est peut-être encore plus important, c’est que les prix des produits pétroliers raffinés – qui constituent la consommation effective des ménages et des entreprises – subissent actuellement de fortes pressions à la hausse . Ils devraient rester élevés même si Washington et l’Iran s’accordaient sur un cessez-le-feu permanent, en raison de la réduction des capacités mondiales de raffinage. En particulier, le prix du diesel , le carburant qui alimente les usines,l’industrie et l’agriculture américaines, est désormais proche de son plus haut niveau historique. Les observateurs de la Fed vont désormais se concentrer sur le symposium de Jackson Hole prévu la semaine prochaine et sur les prochaines données relatives à l'inflation et à l'emploi, à commencer par le rapport sur l'inflation PCE du mois de juillet. Il suffira d'une surprise modérément « hawkish » pour que la réunion de septembre devienne véritablement « captivante ».

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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