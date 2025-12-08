ROI-Le choix de Donald Trump pour la Fed va-t-il réduire les taux d'intérêt ? Le marché ne le pense pas : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Les experts financiers semblent convaincus que le nouveau président de la Réserve fédérale sera un fidèle de Donald Trump très pessimiste, déterminé à réduire les taux d'intérêt sans tenir compte des fondamentaux économiques. Les marchés n'y croient pas.

Jerome Powell, dont le mandat de huit ans à la tête de la Fed s'achève en mai, devrait être remplacé par le principal conseiller économique du président, Kevin Hassett. Donald Trump l'a indiqué la semaine dernière, en déclarant qu'il avait réduit sa liste à une seule personne et en présentant ensuite Kevin Hassett lors d'un événement à la Maison Blanche comme "un président potentiel de la Fed"

Kevin Hassett est sans aucun doute un fidèle de Donald Trump. Mais les prix du marché montrent clairement que les traders ne pensent pas qu'une banque centrale dirigée par Kevin Hassett assouplira sa politique autant que l'a indiqué Donald Trump.

En fait, à peine 75 points de base d'assouplissement sont attendus d'ici la fin de l'année prochaine, selon les marchés à terme des taux d'intérêt. Cela ne représente que trois baisses de taux d'un quart de point de pourcentage, dont deux avant le départ de Powell, selon toute vraisemblance, et une seule au second semestre 2026 avec le nouveau président à la barre.

DES CORDONS DE LA BOURSE DÉLIÉS POURRAIENT COUPER LES AILES DE LA FED

Il y a deux façons de voir les choses.

Soit le risque d'un nouvel assouplissement au second semestre de l'année prochaine est sous-estimé, ce qui signifie que les actifs à risque sont également sous-évalués à l'heure actuelle, soit les marchés à terme ont raison et la Fed ne sera pas particulièrement dovish l'année prochaine, ce qui limitera la hausse des actions et la baisse du dollar induites par la politique monétaire.

Tout bien considéré, la seconde hypothèse semble la plus probable. Selon l'estimation médiane consensuelle d'un récent sondage Reuters, l'indice S&P 500 terminera l'année prochaine à 7 490 points, soit une hausse de 9 % seulement par rapport à la clôture de vendredi.

L'anticipation de réductions limitées de la Fed en 2026 est raisonnable si l'on considère ce dont héritera le nouveau président de la Fed.

Certes, le marché du travail américain s'est affaibli, mais l'inflation est supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed depuis près de cinq ans et ça continue.

Et si les prévisions du marché sont exactes, le nouveau président arrivera alors que la Fed aura déjà assoupli sa politique de 100 points de base: deux réductions en début d'année, une plus tard cette semaine et une au cours du premier semestre de l'année prochaine. Et cela s'ajoute aux 100 points de base de réduction entre septembre et décembre 2024.

Cela ramènerait la fourchette cible des fonds fédéraux à 3,25-3,50 %, un niveau que peu d'observateurs considèrent comme restrictif. Loin de là. Avec une inflation toujours proche de 3 %, les taux d'intérêt réels pourraient être proches de zéro lorsque le nouveau président prendra ses fonctions.

Qui plus est, une vague de mesures de relance budgétaire est prévue pour l'année prochaine, sous la forme de réductions d'impôts ("One Big Beautiful Bill Act") et d'éventuels chèques de relance de 2 000 dollars financés par les droits de douane pour chaque ménage.

Dans un tel contexte, jusqu'à quel point la politique monétaire peut-elle être relâchée?

S'ATTENDRE À DES DISSENSIONS HISTORIQUES

Le remplaçant de Jerome Powell aura également la lourde tâche de forger un consensus au sein de l'un des comités de l'Open Market fédéral les plus polarisés de tous les temps. Et ce fossé pourrait se creuser l'année prochaine.

Alors que le nouveau président de la Fed fera presque certainement pencher le FOMC dans une direction dovish, il y aura une force d'opposition. Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, et Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, toutes deux sans doute les plus faucons des 19 membres du FOMC, deviendront électrices en 2026.

Les dissidences au sein du FOMC ne sont pas rares, bien sûr. Elles ont été présentes lors d'environ une réunion sur cinq présidée par Powell. Elles ont également été observées dans près de la moitié des réunions présidées par son prédécesseur Janet Yellen et dans plus de 60 % de celles dirigées par Ben Bernanke, selon une base de données de la Fed de Saint-Louis.

Mais il s'agissait le plus souvent de votes uniques. La décision d'octobre de réduire les taux de 25 points de base n'est que la troisième fois depuis 1990 qu'il y a eu des dissidences en faveur d'une politique à la fois plus stricte et plus souple. Et il y a déjà eu plus de dissidences cette année qu'à n'importe quel moment au cours des trois dernières décennies.

Des votes à 7 contre 5, qui rappellent davantage les décisions de la Banque d'Angleterre, pourraient donc être envisagés. Une telle division rendrait difficile l'adoption d'un programme, quels que soient les efforts déployés par le nouveau président de la Fed.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

Cette chronique vous plaît? Consultez Reuters Open Interest (ROI), votre source essentielle de commentaires financiers mondiaux. ROI propose des analyses stimulantes, basées sur des données, sur tous les sujets, des taux de swap aux graines de soja. Les marchés évoluent plus rapidement que jamais. ROI peut vous aider à suivre. Suivez ROI sur LinkedIn et X .