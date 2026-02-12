ROI-Le boom de la productivité peut-il faire remonter la part des travailleurs américains dans le PIB, qui n'a jamais été aussi faible ? Peu probable : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters) par Jamie McGeever

La part de la main-d'œuvre américaine dans le revenu national est tombée à 53,8 %, son niveau le plus bas depuis le début des relevés. Ceux qui espèrent qu'une croissance forte et accélérée de la productivité pourrait améliorer le sort des travailleurs risquent d'être déçus.

Les économies de coûts et les gains d'efficacité générés par l'essor naissant de l'intelligence artificielle profiteront probablement davantage aux entreprises et aux actionnaires, tandis que la part des travailleurs dans le gâteau économique du pays continuera de se réduire.

Cette situation pourrait avoir des répercussions sur l'activité économique, si le ralentissement de la croissance des revenus des ménages devait compromettre les dépenses de consommation, qui représentent environ 70 % du PIB des États-Unis.

Ces conséquences ne se feront peut-être pas sentir immédiatement. Les bilans des ménages restent solides, car la hausse des prix des actifs a augmenté la valeur nette globale des personnes. Cela a contribué à soutenir la consommation, même si l'embauche dans les entreprises a ralenti et que le taux de chômage a atteint son niveau le plus élevé depuis quatre ans.

Mais les consommateurs puisent dans leur épargne pour financer leurs dépenses. Le taux d'épargne des particuliers est aujourd'hui de 3,5 %, son niveau le plus bas depuis plus de trois ans.

Si les Américains les plus riches et dotés d'un patrimoine important représentent la majeure partie des dépenses des ménages, ils ne sont pas responsables de la totalité de ces dépenses, et les consommateurs qui ne font pas partie du décile des revenus les plus élevés risquent de voir leur capacité à dépenser de plus en plus réduite.

L'impact politique et sociétal d'un déclin continu de la part des travailleurs dans le produit intérieur brut est peut-être plus inquiétant. Le climat politique à travers le pays est déjà fébrile et les tensions sociales sont tendues.

Les questions d'accessibilité financière ont dominé les élections des maires et des gouverneurs l'année dernière et seront au cœur des élections de mi-mandat en novembre - et probablement bien au-delà.

"Aussi "bonnes" que soient les données macroéconomiques, une grande partie de la population pourrait ne pas en ressentir les bénéfices. Il s'agit là d'un défi politique majeur, susceptible d'influencer les cycles électoraux américains dans les années à venir", écrit Jim Reid, de la Deutsche Bank.

L'ÉCART EST DEVENU UN GOUFFRE

Ces tendances ne sont pas nouvelles, bien sûr. La part du travail dans le revenu national américain n'a cessé de diminuer depuis des années, une évolution qui s'est notamment accélérée au tournant du millénaire.

Selon les analystes de l'Economic Policy Institute, le vent a vraiment commencé à tourner en défaveur du travail et en faveur du capital il y a environ 45 ans, lorsque le "fossé entre la productivité et la rémunération" a commencé à se creuser. Entre 1980 et 2025, la productivité a augmenté de plus de 90 % alors que le salaire horaire n'a progressé que de 33 %, ce qui signifie que la productivité a augmenté 2,7 fois plus vite que les salaires. Cet écart est aujourd'hui un gouffre.

Trois forces structurelles essentielles expliquent cette évolution: l'affaiblissement du pouvoir de transactions des salariés, les changements technologiques et la mondialisation. La dernière de ces forces s'essouffle, mais pas suffisamment pour inverser la tendance à la diminution de la part du travail dans le PIB.

Rien n'indique non plus que l'affiliation syndicale soit sur le point de rebondir, surtout si le marché du travail est si fragmenté. Les bureaux physiques et les usines sont en déclin, des millions de personnes travaillent à distance et le travail à temps partiel, en freelance et sous contrat est en augmentation.

Un boom de la productivité induit par l'IA pourrait-il mettre un terme à cette situation?

En théorie, oui. L'augmentation de la productivité génère plus de revenus pour les entreprises, qui peuvent être convertis en salaires plus élevés pour les employés. Comme le souligne Tiffany Wilding de PIMCO, l'IA pourrait faire baisser les prix dans des secteurs clés tels que les soins de santé et les services aux entreprises, stimulant ainsi les revenus réels même si les salaires nominaux n'augmentent pas.

Mais il existe un autre scénario, dans lequel les incitations fiscales, la politique commerciale des gouvernements et la course aux armements en matière d'IA poussent les entreprises à forte intensité de capital à investir davantage dans les technologies qui réduisent les effectifs et les coûts de main-d'œuvre.

C'est peut-être ce qui se passe actuellement. Amazon et d'autres grandes entreprises licencient des dizaines de milliers de travailleurs. Bien que l'on ne sache pas exactement dans quelle mesure ces licenciements sont liés à l'IA, ils se produisent alors que quatre grandes entreprises technologiques, dont Amazon, se sont engagées à dépenser environ 650 milliards de dollars pour l'IA rien que cette année.

"L'IA peut se substituer ou se compléter, en fonction des modèles d'adoption. En l'absence d'institutions de soutien, une grande partie de la manne de productivité pourrait revenir aux détenteurs de capitaux, ce qui renforcerait la tendance à la baisse de la part du travail", explique M. Wilding.

Dans ce cas, qui consommera tous les biens et services que l'économie fondée sur l'IA est appelée à créer? Telle pourrait être la question à mille milliards de dollars.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters)

Cette chronique vous plaît? Consultez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source essentielle de commentaires financiers mondiaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X.

Et écoutez le podcast quotidien Morning Bid sur Apple , Spotify , ou l'application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des plus grandes nouvelles des marchés et de la finance sept jours sur sept.