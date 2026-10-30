ROI-La pause des haussiers, l'effondrement boursier sous Lula et la bombe de l'introduction en Bourse d'Anthropic : la semaine financière en cinq graphiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs.)

par Anna Szymanski

Chaque vendredi, « Reuters Open Interest » (ROI) résume la semaine financière en cinq graphiques clés, mettant en lumière les principales tendances, les surprises et les mouvements passés inaperçus qui ont marqué les cinq derniers jours.

1. UNE PAUSE, PAS UN CHANGEMENT DE CAP

MIKE DOLAN, chroniqueur « Finance & Markets » pour ROI: La Réserve fédérale , la Banque centrale européenne et la Banque du Japon ont toutes maintenu leurs taux inchangés cette semaine, mais les marchés s’attendent toujours à un nouveau resserrement de la part des banques centrales du G3 d’ici la fin de l’année, après que toutes trois ont relevé leurs taux de concert plus tôt cette année.

Les espoirs de voir l’inflation revenir progressivement vers les objectifs de 2 % ou se stabiliser autour de ce niveau cette année ont été anéantis par l’escalade de la guerre en Iran. Les cours du pétrole brut LCOc1 se maintenant au-dessus des 100 dollars huit mois après le début du conflit, les décideurs politiques sont de plus en plus inquiets que les chocs sur les prix de l’énergie n’entraînent une hausse généralisée des prix dans les principales économies.

2. L'ORGUEIL ÉNERGÉTIQUE?

RON BOUSSO, chroniqueur énergie chez ROI: Le président Donald Trump est entré en fonction en 2025 en promettant de faire baisser les prix de l’énergie et d’asseoir la domination énergétique des États-Unis. Près de deux ans plus tard, le président républicain est aux prises avec une flambée des prix des carburants sur le marché intérieur et de graves perturbations de l’approvisionnement énergétique mondial, alors que les conflits au Moyen-Orient et en Europe s’éternisent. Cette situation tendue rappelle cruellement que contrôler une grande partie des réserves mondiales de pétrole et de gaz ne revient pas à contrôler les prix .

Cela pourrait s’avérer un handicap majeur pour les républicains à l’approche des élections de mi-mandat de la semaine prochaine, où la colère des électeurs face au coût de la vie pèse lourdement.

3. LE CHOC LULA

JAMIE MCGEEVER, chroniqueur chez ROI Markets: La réélection surprise du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a provoqué un séisme politique, et les secousses sur les marchés ont été tout aussi violentes. L’indice boursier Bovespa

.BVSP a connu sa plus forte baisse journalière depuis le début de la pandémie de COVID-19, tandis que le rendement des obligations d’État brésiliennes à 10 ans BR10YT=RR a enregistré sa plus forte hausse depuis plus de 20 ans. La devise a été encore plus durement touchée, le real BRL= enregistrant sa plus forte chute journalière face au dollar depuis la dévaluation de 1999.

La victoire de Lula pourrait également avoir des implications plus larges sur la rivalité économique entre les États-Unis et la Chine en Amérique du Sud, portant un coup dur à la « doctrine Donroe » du président américain Donald Trump et laissant entrevoir la possibilité d’un rapprochement du Brésil avec Pékin.

4. LA DÉPERDITION DE TRÉSORERIE

MIKE DOLAN, chroniqueur financier et des marchés chez ROI: La consommation de trésorerie refait surface comme un thème majeur de la saison des résultats des géants de la tech, les investisseurs se demandant si les dépenses en IA dépassent la génération de trésorerie des hyperscalers.

Les actions d’Alphabet GOOGL.O ont chuté de plus de 12 % jeudi après que la société a annoncé mercredi un flux de trésorerie disponible négatif pour le deuxième trimestre consécutif, la société mère de Google devant probablement rester dans le rouge au cours du prochain trimestre. Amazon AMZN.O a renforcé les inquiétudes des investisseurs en annonçant jeudi que la consommation de trésorerie sur les 12 derniers mois avait atteint 42,4 milliards de dollars au troisième trimestre, alors que les dépenses d’investissement s’envolaient.

Microsoft MSFT.O , en revanche, a maintenu un flux de trésorerie disponible positif tout en restant en deçà des prévisions de dépenses d'investissement, ce qui a dans un premier temps fait grimper le cours de son action.

5. INTRODUCTION EN BOURSE ET DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

ANNA SZYMANSKI, rédactrice en chef de ROI: Anthropic a déposé une demande d’introduction en Bourse cette semaine, et son prospectus a donné une vision plus claire de la trajectoire de croissance de cette entreprise spécialisée dans l’IA, révélant une croissance vertigineuse de son chiffre d’affaires de 1 368 % en glissement annuel au deuxième trimestre.

Mais cette entreprise déficitaire a également des engagements de dépenses de plus d’un demi-billion de dollars pour les années à venir, alors qu’elle s’efforce de s’assurer la puissance de calcul qu’elle estime essentielle à sa croissance future.

Elle devrait faire son entrée en Bourse avant Thanksgiving, poursuivant ses efforts malgré l’inquiétude croissante des investisseurs, alors même que certaines de ses concurrentes ont repoussé leurs projets d’introduction en Bourse à l’année prochaine.

Les opinions exprimées sont celles des auteurs. Elles ne reflètent pas le point de vue de Reuters News, qui, conformément aux « Trust Principles » , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.

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