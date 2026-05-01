ROI-La montée des dissidences au sein des banques centrales risque d'attiser la volatilité : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Cet article est republié à l'intention d'un public plus large; son contenu reste inchangé. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, https://www.reuters.com/authors/jamie-mcgeever/,

chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

De Tokyo à Washington, les banquiers centraux sont de plus en plus divisés sur la manière de gérer le choc énergétique mondial. Ce manque d'unité signifie que les investisseurs doivent se préparer à davantage d'incertitude politique, à des messages ambigus et à de la volatilité dans les mois à venir.

Alors que le Brent atteint 120 dollars le baril – soit le double de son niveau du début de l'année –, le dilemme des décideurs politiques est clair. Doivent-ils relever les taux d'intérêt pour juguler l'inflation, ou les baisser pour soutenir la croissance?

L'option privilégiée semble être de rester sur ses positions dans l'espoir que la guerre en Iran se termine bientôt. Mais la dissidence, principalement de la part des partisans d'une politique monétaire restrictive, atteint un paroxysme sans précédent depuis des années. Mercredi, la Réserve fédérale américaine a maintenu son taux cible des fonds fédéraux dans une fourchette de 3,50%-3,75%, comme prévu. Mais les dissidences de quatre responsables politiques – un en faveur d’une baisse des taux et trois pour la suppression de la mention « biais accommodant » dans le communiqué d’accompagnement – ont donné lieu à un vote divisé de 8 contre 4, le plus divisé depuis 1992. La veille, la Banque du Japon avait également maintenu son taux directeur inchangé, comme prévu, à 0,75%. Le vote de 6 contre 3, trois membres ayant appelé à une hausse, a constitué la plus grande division au sein du conseil depuis 2016.

Ces divisions croissantes rendront de plus en plus difficile la diffusion d'un message unifié. Cela risque d'envoyer aux investisseurs et aux entreprises des signaux contradictoires sur l'évolution des taux d'intérêt – exactement ce dont ils n'ont pas besoin en ce moment.

LE PRÉSIDENT WARSH EN MINORITÉ?

Jerome Powell – lors de sa dernière réunion en tant que président de la Fed, bien qu'il ne soit plus membre du conseil – a déclaré que cette division ne devait pas surprendre.

“Il est tout à fait naturel qu’il y ait une diversité d’opinions au sein du comité,” a déclaré M. Powell aux journalistes après la réunion. “Cela s’explique en partie par la série de chocs d’offre extrêmement difficiles auxquels nous sommes confrontés depuis cinq à six ans.”

Il n'a pas tort. La pandémie de COVID-19 en 2020, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les droits de douane imposés par le président Donald Trump en 2025 et, aujourd'hui, la guerre avec l'Iran constituent une série de chocs sans précédent.

Mais la banque centrale est désormais confrontée à un défi potentiellement plus épineux: celui d’avoir un président de la Fed potentiellement en désaccord avec le comité de fixation des taux. L'ancien gouverneur Kevin Warsh devrait remplacer Powell le mois prochain, après une année marquée par une pression publique sans précédent exercée par la Maison Blanche sur Powell et par des menaces juridiques à l'encontre de l'institution .

Alors que M. Warsh a déclaré que le président ne lui avait demandé aucune promesse politique, M. Trump a déclaré cette semaine qu'il serait “déçu” si M. Warsh ne votait pas immédiatement en faveur d'une baisse des taux.

Les dissidences occasionnelles ont tendance à ne pas perturber les marchés, mais cela pourrait changer si le nouveau président de la Fed se retrouve en minorité, surtout si les décisions sur les taux deviennent plus serrées.

“Ce scénario, dans lequel le président Warsh se retrouverait en minorité sur les taux d’intérêt, créerait des remous sur les marchés financiers,” explique Ryan Chahrour, professeur d’économie à l’université Cornell. “Mais Warsh fera tout son possible pour éviter cette issue.”

Il est important de noter que cette passation de pouvoir intervient à un moment où les perspectives économiques sont particulièrement floues – précisément au moment où une communication claire est la plus importante.

“DISSIDENCE CACHÉE” Une dissidence accrue au sein de la Fed semble effectivement générer davantage de volatilité sur les marchés. C'est la conclusion d'une étude publiée l'année dernière par Kwok Ping Tsang de Virginia Tech et Zichao Yang de la Wenlan School of Business à Wuhan, en Chine.

Les chercheurs ont adapté un modèle d’apprentissage profond pour mesurer la “dissidence cachée” dans les transcriptions du FOMC, c’est-à-dire “les désaccords … qui ne sont pas observés lors des votes formels”.

Ils ont constaté que la “dissidence cachée” a un impact significatif sur les marchés, augmentant la volatilité attendue des marchés boursiers, affectant négativement les cours des actions et faisant grimper à la fois les rendements obligataires et le risque de taux d’intérêt perçu.

“Cela confirme que la manière dont le comité parvient à une décision, en particulier le degré de consensus ou de dissidence sous-jacent, constitue une information précieuse pour les acteurs du marché, au-delà de la politique déclarée ou du ton général,” ont-ils écrit.

En bref, un consensus plus faible rend plus difficile pour les investisseurs de déterminer la prochaine décision de la Fed.

Il en va peut-être de même pour d'autres banques centrales. La faiblesse des marchés japonais des devises, des obligations et des actions depuis la décision partagée de mardi suggère que les communications de la Banque du Japon ne sont pas suffisamment claires ni percutantes.

Bien sûr, cette étude s'est penchée sur les dissensions cachées. Qu'en est-il des divisions non dissimulées et de plus en plus bruyantes? Nous le saurons bientôt.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters) Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers mondiaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X. Et écoutez le podcast quotidien Morning Bid sur Apple , Spotify ou l'application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.