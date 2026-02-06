ROI-La marée de l'IA ne soulève plus tous les bateaux et peut faire couler les gagnants d'aujourd'hui : McGeever

Les investisseurs vont devoir faire preuve de beaucoup plus de discernement lorsqu'il s'agit de miser sur l'intelligence artificielle, car le récit inclusif qui a conduit à l'essor généralisé des valeurs technologiques américaines l'année dernière est révolu. La marée montante de l'IA ne soulève plus tous les bateaux, et ceux qui naviguent sans encombre pendant un trimestre peuvent se retrouver coulés le trimestre suivant.

Cette semaine, ce qu'il est convenu d'appeler le "software-mageddon" a fait disparaître environ 800 milliards de dollars de capitalisation boursière de l'indice S&P 500 des logiciels et des services, avec des pertes notables pour des sociétés comme Oracle, Inuit et ServiceNow. Selon SocGen, le secteur des logiciels enregistre ses pires performances par rapport à l'indice S&P 500 depuis 25 ans.

La cause de la récente agitation semble être un nouvel outil du leader de l'IA Anthropic, un plug-in juridique pour son service Claude AI qui peut automatiser une grande partie du travail juridique et, à terme, des services fournis par les entreprises de logiciels dans les domaines de la vente, du marketing et de l'analyse de données.

Mais l'effondrement de cette semaine n'est pas simplement lié à un nouveau plug-in, qui n'a pour l'essentiel pas fait ses preuves. C'est le signe que les investisseurs se rendent compte que la révolution de l'IA entre dans une nouvelle phase où le monde de la technologie se divise entre les perturbateurs de l'IA et les victimes de l'IA.

Se contenter d'acheter un fonds indiciel et de le regarder grimper grâce au boom des mégacapitalisations technologiques n'est plus une stratégie optimale. Les investisseurs devront choisir les gagnants et éviter les perdants, en déterminant les domaines dans lesquels l'IA apportera des améliorations et ceux qu'elle perturbera. En d'autres termes, après une décennie d'excellents rendements de l'investissement passif, la gestion active pourrait à nouveau avoir son heure de gloire.

Le problème, bien sûr, c'est que personne ne sait comment ce biscuit particulier va s'effriter. La technologie de l'IA n'en est qu'à ses débuts et son impact final est encore inconnu. Cela signifie que les gagnants d'aujourd'hui peuvent être les perdants de demain, tant le rythme du changement est déconcertant.

Regardez comment les actions de Meta, propriétaire de Facebook, se sont échangées le lendemain de la publication de leurs deux derniers résultats. Les promesses d'investissements considérables dans l'IA et la construction de centres de données ont provoqué une chute de 11 % le 30 octobre, tandis qu'une promesse de dépenses tout aussi agressive a provoqué une hausse de 10 % le 29 janvier.

Prenons l'exemple de Microsoft. Son avantage apparent en matière d'IA parmi les "Magnificent 7" a permis à sa capitalisation boursière de dépasser les 4 000 milliards de dollars l'année dernière, mais le cours de son action a chuté de 25 % au cours des trois derniers mois, les investisseurs s'interrogeant sur la rentabilité de ses investissements massifs.

PESSIMISME RECORD DANS LE SECTEUR DES LOGICIELS

La volatilité de cette semaine peut mettre en lumière les divergences entre les secteurs et les noms individuels, mais, en réalité, cette tendance se dessine depuis un certain temps.

Au cours des trois derniers mois, l'indice S&P 500 des valeurs technologiques a progressé de 9 %, tandis que l'indice des services de communication a reculé de 10 %. Selon les stratèges en actions de Barclays, la corrélation entre les six plus grandes entreprises technologiques américaines - Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft et Nvidia - n'a jamais été aussi faible depuis au moins dix ans.

Ils s'attendent à ce que la tendance à s'éloigner de la "marée montante" se poursuive, créant un "marché de haute technologie aux enjeux importants" qui devrait permettre aux gestionnaires de fonds d'adopter davantage de stratégies d'investissement thématiques et d'actions individuelles.

Manish Kabra, de SocGen, estime que la situation se résume essentiellement à ceci: d'un côté, une liquidation mondiale des logiciels et, de l'autre, un boom mondial des semi-conducteurs.

En théorie, cela devrait être une bonne nouvelle pour les investisseurs. En période de dislocation sectorielle, de rupture des corrélations et de fluctuation des prix, il est possible de trouver des bonnes affaires et des possibilités d'arbitrage. C'est le proverbial "marché de la sélection des titres"

Michael Toomey, directeur général du négoce d'actions chez Jefferies, estime que 73 % des actions du secteur des logiciels et 45 % de toutes les actions du secteur technologique sont survendues, et il affirme que l'ETF IGV iShares tech-software n'a jamais été aussi survendu par rapport à l'indice S&P 500 plus large.

"Je n'ai jamais vu un sentiment aussi négatif au sein d'un groupe au cours de ma carrière", a écrit Toomey mercredi. "Je pense que nous sommes en droit d'attendre un rallye vicieux dans le secteur des logiciels "

Le problème pour ces "sélectionneurs d'actions", cependant, est que malgré leur accès à des quantités considérables de données et de recherches, l'évolution rapide de l'IA et l'énorme incertitude quant à son impact les laisse naviguer à l'aveugle.

La technologie est en pleine mutation et devrait le rester pendant un certain temps. Les investisseurs devraient s'accrocher - il y aura d'autres jours et d'autres semaines comme celle-ci.

