ROI-La mainmise de Donald Trump sur le pétrole vénézuélien relance le débat sur le "pétrodollar" : McGeever

La capture et l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis samedi dernier ont probablement été motivées par de nombreuses raisons, mais un facteur peu discuté pourrait être les préoccupations de la Maison Blanche concernant la baisse de la prédominance mondiale du "pétrodollar".

La production pétrolière du Venezuela est actuellement modeste, avec à peine 1 million de barils par jour, mais ses réserves déclarées d'environ 300 milliards de barils - 17 % du stock mondial - sont les plus importantes au monde.

Le président Donald Trump a clairement indiqué que les États-Unis souhaitaient exploiter cet énorme potentiel, en déclarant qu'il prévoyait de demander aux grandes entreprises énergétiques américaines de revitaliser l'industrie pétrolière du pays latino-américain, qui bat de l'aile.

Garder toute cette production future dans l'orbite des États-Unis pourrait avoir un impact qui ne se limiterait pas aux marchés de l'énergie, car cela créerait beaucoup plus de pétrodollars - un outil qui a longtemps aidé les États-Unis à maintenir leur domination dans le système financier mondial.

L'ESSOR ET LE DÉCLIN DU PÉTRODOLLAR

Le terme "pétrodollar" a été inventé au milieu des années 1970 lorsque les États-Unis et l'Arabie saoudite ont convenu que les ventes mondiales de pétrole seraient libellées en dollars, créant ainsi une nouvelle source de demande pour le billet vert et consolidant le pouvoir stratégique, économique et politique des États-Unis.

La période allant de 2002 à la mi-2008 - lorsque le pétrole a presque atteint 150 dollars le baril - a potentiellement marqué l'apogée des pouvoirs du pétrodollar.

À cette époque, les États-Unis étaient le premier importateur mondial de pétrole brut, ce qui permettait aux pays producteurs de pétrole d'accumuler d'énormes excédents commerciaux, dont une grande partie était recyclée sur le vaste marché du Trésor américain. Cette situation a exercé une pression à la baisse sur les rendements obligataires et les taux d'intérêt américains et, par conséquent, mondiaux.

En 2026, l'environnement est très différent. Grâce à la révolution du pétrole de schiste, les États-Unis sont aujourd'hui le premier producteur mondial de pétrole et sont devenus un exportateur net depuis 2021.

Parallèlement, de nombreux pays producteurs, comme l'Arabie saoudite, utilisent désormais leurs excédents commerciaux générés par le pétrole pour combler leurs déficits budgétaires intérieurs, qui ne cessent de se creuser.

En outre, la montée en puissance économique de la Chine et les nouvelles dissensions géopolitiques ont réduit le pourcentage des échanges mondiaux de pétrole libellés en dollars. Il n'existe pas de chiffres officiels, mais on estime que jusqu'à 20 % des échanges mondiaux de brut sont désormais libellés dans des monnaies autres que le dollar, telles que l'euro ou le yuan chinois.

Le lien entre le dollar et le pétrole s'est également modifié.

Les analystes de JP Morgan estiment qu'au cours de la période 2005-2013, une appréciation de 1 % du dollar américain pondéré en fonction des échanges commerciaux a réduit le prix du Brent LCOc1 d'environ 3 %. Au cours de la période 2014-2022, une hausse de 1 % du dollar a réduit le prix du Brent de seulement 0,2 %. L'année dernière, le dollar et le pétrole ont tous deux baissé, plutôt que d'évoluer dans des directions opposées.

Ainsi, que l'on considère les avoirs officiels en bons du Trésor des producteurs de pétrole ou la part des revenus pétroliers dans les flux mondiaux de capitaux, il est clair que le pouvoir du pétrodollar est en déclin.

TRUMP RIPOSTE

Cette évolution reflète le déclin lent mais constant du dollar dans le monde au cours des dernières décennies. La part du billet vert dans les réserves de devises étrangères n'a jamais été aussi faible depuis 25 ans et, bien qu'il reste la principale monnaie du commerce mondial, cette position commence également à s'effriter.

L'administration Trump se défend toutefois. Même si la Maison-Blanche souhaite que le taux de change du dollar soit plus bas, elle tient à maintenir sa domination sur les marchés mondiaux - et les récents événements au Venezuela pourraient s'inscrire dans le cadre de cet effort plus large.

Jusqu'à ce que Donald Trump reprenne ses fonctions il y a près d'un an, Washington semblait peu enclin à s'opposer à la vague mondiale de diversification géopolitique au détriment du dollar.

Mais l'administration Trump a adopté une position plus ferme. Elle encourage les "monnaies stables" indexées sur le dollar afin de renforcer le rôle du dollar dans les paiements numériques et, plus généralement, dans la finance mondiale. Elle a également menacé d'imposer des droits de douane aux pays qui cherchent à développer des alternatives au dollar, notamment le groupe des nations en développement BRICS.

L'obtention d'un certain contrôle sur les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde pourrait faire partie de cet effort, d'autant plus qu'il s'agit d'évincer la Chine et la Russie - les alliés du régime de Maduro - dans le processus.

"Le dollar reste la monnaie clé du marché pétrolier, et les États-Unis tentent de le préserver", explique Hung Tran, membre non résident à l'Atlantic Council.

Richard Werner, professeur de banque et d'économie à l'université de Winchester, reconnaît que les actions de Washington au Venezuela visent probablement à renforcer le système du pétrodollar.

En fin de compte, il pense que ces actions extrêmes pourraient être considérées comme un signe de "désespoir" qui pourrait accélérer le déclin du pétrodollar si les pays du BRICS et d'autres pays du "Sud global" rechignent à l'utilisation de la force militaire par Washington pour maintenir la domination de la monnaie.

Bien entendu, cela reste à voir.

