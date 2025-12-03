ROI-La demande mondiale pour les actions américaines ne faiblit pas. Elle augmente : McGeever

Compte tenu de la surperformance de nombreux grands marchés boursiers européens et asiatiques par rapport à Wall Street cette année, on pourrait penser que les investisseurs étrangers se détournent des actions américaines.

Mais ce n'est pas le cas. Non seulement les entrées du secteur privé étranger dans les actions américaines atteignent des niveaux record, mais elles se sont accélérées au cours des derniers mois. La grande question est de savoir si cette tendance se maintiendra l'année prochaine.

Les dernières données officielles sur les capitaux internationaux du Trésor (Treasury International Capital), qui sont publiées avec un certain retard mais constituent la référence pour mesurer l'appétit des investisseurs étrangers pour les actifs américains, montrent que les achats nets d'actions américaines par des investisseurs privés étrangers au cours des 12 mois précédant septembre se sont élevés à 646,7 milliards de dollars.

En effet, les données du TIC montrent que les flux entrants en provenance de l'étranger ont battu des records selon cette mesure presque chaque mois de l'année, après avoir pulvérisé le précédent pic de 392 milliards de dollars, datant de 2021, en janvier.

ACCÉLÉRATION DES FLUX ENTRANTS

Ce chiffre sur 12 mois glissants est en partie stimulé par de fortes entrées autour de l'élection présidentielle américaine de 2024. Les achats nets mensuels d'actions américaines par des investisseurs privés étrangers dépassent rarement 100 milliards de dollars, mais ils l'ont fait en septembre et en novembre de l'année dernière, les investisseurs s'étant rués sur les actions en pensant que l'administration Trump allait poursuivre un programme ouvertement favorable à la croissance et au marché, en réduisant les impôts et la réglementation.

Cette première vague d'optimisme haussier s'est toutefois estompée au début de l'année et a rapidement été remplacée par le malaise suscité par les tarifs douaniers et la politique commerciale protectionniste de Donald Trump.

Mais la demande étrangère pour les actions américaines n'a pas tardé à se calmer avant que la frénésie de l'intelligence artificielle ne la fasse revenir en force. Les achats nets à l'étranger ont dépassé 100 milliards de dollars au cours de trois des cinq derniers mois, et 90 milliards de dollars au cours d'un autre mois.

Les quelque 650 milliards de dollars que les investisseurs étrangers ont déversés à Wall Street sur une base nette au cours de l'année qui s'est achevée en septembre représentent environ 40 % des 1,59 trillion de dollars nets qui ont afflué vers les actifs américains au cours de cette période. Il s'agit du flux étranger le plus important dans une seule catégorie d'actifs américains au cours de cette période - les bons du Trésor ont attiré 493 milliards de dollars, les obligations d'entreprises 319 milliards de dollars et la dette des agences 127,5 milliards de dollars.

LA FAIBLESSE DU DOLLAR STIMULE LES RENDEMENTS HORS DES ÉTATS-UNIS

D'une certaine manière, ces afflux en provenance de l'étranger ne sont pas surprenants. Le monde entier a voulu profiter du boom de l'IA mené par les États-Unis cette année.

Cependant, d'autres tranches de flux de capitaux brossent un tableau différent, et de nombreux marchés boursiers clés dans le monde ont égalé ou dépassé Wall Street cette année, en particulier depuis les creux enregistrés après le "jour de la libération" au début du mois d'avril.

Le S&P 500 a certes progressé de 15 % en 2025 jusqu'à présent, mais l'indice MSCI Asia ex-Japan a augmenté de près de 25 %, tandis que le DAX allemand et le FTSE 100 britannique ont progressé de près de 20 %.

Il est important de noter que les gains réalisés sur les marchés non américains sont exprimés en monnaie locale, ce qui signifie qu'en dollars, ils peuvent être encore plus élevés grâce à la baisse du billet vert. La Bovespa brésilienne a progressé de 30 % depuis le début de l'année et de 20 points de pourcentage supplémentaires en dollars.

Au total, les analystes de JP Morgan Asset Management ont estimé que les actions internationales ont surperformé leurs homologues américaines de 1 520 points de base au cours de l'année qui s'est achevée à la mi-novembre, ce qui représente la plus forte surperformance depuis 1993.

Ils estiment que le dollar est encore 10 % trop cher par rapport à la "juste valeur" et que la prime des actions américaines par rapport aux actions internationales est de 34 %, ce qui est nettement supérieur à la moyenne à long terme de 19 %.

Qui plus est, la part des États-Unis dans la capitalisation du marché mondial des actions a augmenté jusqu'à 65 % selon certaines mesures. L'allocation étrangère aux actions américaines reste donc extrême, même si une plus grande partie de l'exposition au dollar est désormais couverte.

CETTE TENDANCE PEUT-ELLE SE POURSUIVRE?

L'endroit où les investisseurs non américains placeront leur prochain dollar marginal pourrait dépendre en grande partie des réponses à trois questions spécifiques au marché pour 2026: les actions américaines sont-elles trop chères? Les bénéfices américains peuvent-ils rester aussi élevés? Et l'IA est-elle une bulle?

Il reste trois mois de flux TIC pour 2025 à publier, et il n'est pas certain que le sentiment des investisseurs ait été affecté par les prises de bénéfices de fin d'année ou par la fermeture record du gouvernement américain.

Il est plausible que les craintes trop familières concernant les valorisations américaines, la concentration du marché et les rendements futurs des dépenses liées à l'intelligence artificielle obligent les investisseurs étrangers à ralentir leurs achats d'actions américaines. Wall Street serait alors vulnérable à une correction pure et simple, à une sous-performance relative, ou aux deux.

Mais les données disponibles montrent que, malgré toutes les turbulences économiques, politiques et stratégiques de 2025, l'appétit des investisseurs étrangers pour les actions américaines n'a jamais été aussi fort.

