ROI-La Chine a construit le boom du nickel indonésien, mais elle pourrait encore le casser : Andy Home

La Chine a construit le boom du nickel indonésien, mais elle pourrait encore le casser : Andy Home

par Andy Home

La Chine a financé et construit l'industrie indonésienne du nickel, transformant le pays en premier producteur mondial en l'espace d'une décennie.

Mais aujourd'hui, la Chine n'est plus très sûre d'avoir besoin de tout ce nickel. Les fabricants chinois de véhicules électriques abandonnent les batteries à base de nickel.

Une part de plus en plus importante de ce que l'Indonésie extrait du sol est destinée non pas à une usine de batteries pour véhicules électriques, mais plutôt à un entrepôt de la Bourse des métaux de Londres.

Les stocks mondiaux de nickel raffiné sont passés de 54 000 tonnes métriques en janvier 2023 à 366 000 tonnes, ce qui équivaut à environ 10 % de la consommation mondiale l'année dernière.

Le poids de l'excédent a dompté la sauvagerie du nickel, qui a atteint son apogée avec la suspension des échanges au LME en 2022. Les prix ont passé la majeure partie de l'année à fluctuer à des niveaux très bas.

Le secteur du nickel indonésien continue de se développer, le pays poursuivant son ambition de devenir une puissance en matière de véhicules électriques, mais il existe un risque très réel qu'il ait trop misé sur un métal de batterie que son plus gros client est en train de refroidir.

VOUS VOULEZ PLUS DE NICKEL?

"S'il vous plaît, exploitez plus de nickel", tel était le cri de ralliement d'Elon Musk à l'intention de l'industrie minière en 2020. Le patron de Tesla TSLA.O craignait qu'il n'y ait pas assez de nickel pour répondre à la croissance explosive de la demande dans le secteur des batteries pour véhicules électriques.

L'Indonésie et ses opérateurs chinois ont répondu à l'appel.

La production minière du pays est passée de 780 000 tonnes en 2020 à 2,3 millions de tonnes en 2024. Sa part de l'offre mondiale est passée de 30 % à 70 % au cours de la même période.

La première vague d'investissements chinois dans les gigantesques réserves de nickel de l'Indonésie concernait essentiellement l'acier inoxydable, qui reste le principal secteur consommateur de nickel.

D'énormes quantités de minerai ont été expédiées en Chine, puis, lorsque l'Indonésie a interdit l'exportation de minerai non traité en 2020, le commerce s'est déplacé vers la fonte brute de nickel.

La deuxième vague a porté sur le nickel en tant que métal de batterie. Encouragés par le gouvernement indonésien à construire des capacités de traitement en aval, les opérateurs indonésiens produisent aujourd'hui une gamme de produits tels que la matte, l'hydroxyde mixte et même le métal raffiné.

La plupart des produits intermédiaires sont envoyés en Chine pour y être transformés en sulfate de nickel, une forme utilisée dans les batteries des véhicules électriques.

RÉVOLUTION DES BATTERIES

C'est en tout cas ce qui était prévu.

Le problème, c'est que le nickel n'a plus la cote auprès des fabricants chinois de véhicules électriques, qui utilisent de plus en plus des batteries sans nickel ou sans d'autres intrants à prix élevé comme le cobalt.

Les batteries lithium-fer-phosphate (LFP) existent depuis longtemps, mais jusqu'à récemment, on s'accordait à dire qu'elles ne pourraient jamais fournir assez d'énergie pour autre chose que de petits véhicules urbains.

Les fabricants chinois de batteries tels que CATL

300750.SZ ont brisé ce mythe en développant des produits LFP de plus en plus puissants. L'entreprise a récemment dévoilé sa dernière batterie Shenxing Pro , qui offre une autonomie de 758 km et une charge ultra-rapide.

La batterie LFP est moins chère et plus sûre que les autres batteries chimiques et a déjà conquis une part dominante du marché chinois, le plus grand du monde. À mesure que les fabricants chinois de VE augmentent leurs exportations, ils s'approprient également une part croissante du marché mondial.

La demande de nickel pour les batteries continue d'augmenter, mais en grande partie parce que le marché mondial des VE se développe toujours aussi rapidement. Selon le cabinet de conseil Adamas Intelligence, la quantité de nickel déployée par véhicule nouvellement vendu n'a augmenté que de 1 % en septembre par rapport à l'année précédente, contre 7 % pour le lithium.

MARCHÉS DE DERNIER RECOURS

Le résultat de ce changement dans la chimie des batteries est que les transformateurs chinois passent de la production de sulfate de nickel à la production de métal raffiné qui peut être livré au marché de dernier recours.

Il n'y avait pas de nickel de marque chinoise dans le système de stockage du LME en août 2023. À la fin du mois d'octobre, les stocks s'élevaient à 173 000 tonnes, soit 70 % du total des stocks garantis.

Le métal indonésien a également été expédié directement vers les entrepôts du LME, avec 11 300 tonnes enregistrées à la bourse le mois dernier.

Le LME n'est pas le seul concerné. L'offre excédentaire s'est également infiltrée dans les entrepôts du Shanghai Futures Exchange. Les stocks de 40 782 tonnes n'ont jamais été aussi élevés depuis 2018.

L'augmentation des stocks maintient les prix au niveau du plancher des coûts de production, estimé à environ 15 000 dollars la tonne par la banque Macquarie.

Le métal à trois mois du LME CMNI3 a eu du mal à se maintenir à ce niveau, avec une chute en novembre à 14 330 dollars la tonne, son point le plus bas depuis avril.

GRAND PARI

Le gouvernement indonésien a montré des signes de volonté de ralentir l'expansion fulgurante de son secteur du nickel.

Mais personne ne l'a dit à ses mineurs ou à ses transformateurs, qui sont pour la plupart chinois. Macquarie calcule qu'un million de tonnes supplémentaires de capacité de raffinage par lixiviation acide à haute pression pourraient être mises en service d'ici à 2030.

À moins que les freins ne soient appliqués plus fermement, la banque s'attend à ce que la surproduction indonésienne se traduise par au moins cinq années supplémentaires d'offre excédentaire au niveau mondial.

L'Agence internationale de l'énergie partage cet avis et prévoit que le marché ne deviendra déficitaire qu'à partir de 2030.

D'ici là, une montagne de nickel pourrait se trouver dans les entrepôts du LME.

L'Indonésie fait le pari que la demande finira par rattraper son retard et par absorber les stocks excédentaires. Mais il s'agit en fin de compte d'un pari sur le fait que le nickel restera un intrant essentiel pour les batteries.

Même si c'est le cas, ce qui n'est pas une mince affaire étant donné la vitesse à laquelle évolue l'industrie des batteries, les acheteurs de nickel de l'Indonésie seront principalement européens ou américains plutôt que chinois.

Les chimies du nickel sont toujours dominantes sur les marchés occidentaux des VE et les récentes restrictions chinoises sur les exportations de technologies LFP ont donné au nickel un coup de pouce inattendu.

Mais les acheteurs occidentaux sont susceptibles d'être beaucoup plus pointilleux sur l'environnement et l'empreinte carbone que leurs homologues chinois, ce qui constitue un problème pour le secteur indonésien du nickel alimenté par le charbon.

Le nationalisme indonésien en matière de ressources en nickel a inspiré de nombreux autres pays riches en minerais qui souhaitent conserver une part plus importante de leurs actifs à valeur ajoutée.

Mais l'Indonésie est aujourd'hui prise au piège d'un autre type de ressources, sa fortune étant inextricablement liée à la Chine et à son appétit décroissant pour les batteries au nickel.

Andy Home est un chroniqueur de Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes

