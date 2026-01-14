ROI-La Bourse des métaux de Londres, en pleine résurrection, surfe sur le tsunami spéculatif : Andy Home

Le London Metal Exchange (LME) a enregistré des volumes d'échanges record l'an dernier, une reprise remarquable après les jours sombres de la crise du nickel il y a quatre ans, lorsque la vénérable institution vieille de 149ans vacillait au bord de l'effondrement.

Le marché londonien, propriété de Hong Kong Exchanges and Clearing 0388.HK , a récolté les fruits des turbulences du marché physique qui ont caractérisé le mandat actuel du président américain Donald Trump .

Puis les fonds sont arrivés.

Un flot d'achats spéculatifs s'est déversé sur le complexe des métaux de base du LME au quatrième trimestre. Les volumes quotidiens moyens de 777 016 contrats au cours des trois derniers mois de 2025 ont constitué un nouveau record trimestriel, dépassant le précédent pic de 735 604 contrats atteint au deuxième trimestre 2014.

L'intérêt ouvert sur les contrats à terme du LME a terminé l'année en hausse de 15 % par rapport à 2024 et à son niveau le plus élevé depuis début 2021.

La fièvre spéculative a gagné la Chine, où l'activité du Shanghai Futures Exchange (ShFE) a explosé en décembre, et les États-Unis, où les investisseurs particuliers se sont rués sur certains des plus petits contrats de cuivre du CME.

AUGMENTATION DES TARIFS DOUANIERS

Les droits d'importation américains, réels dans le cas de l'aluminium et menacés dans le cas du cuivre, ont eu un impact massif sur les flux physiques de métal dans le monde entier.

Le cuivre est toujours extrait de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour être envoyé aux États-Unis, le marché pariant (à nouveau) sur un droit de douane de Trump sur les importations de métal raffiné. Une décision sera prise en juin.

Les échanges de cuivre au LME sont passés à la vitesse supérieure en février, lorsque Trump a lancé pour la première fois une enquête sur les importations de cuivre américain, et y sont restés. Les volumes quotidiens moyens ont augmenté de 12 % en 2025 par rapport à 2024.

Le contrat phare du CME sur le cuivre, CME.O , a en revanche connu une forte contraction de 33 % de son activité, les fonds ayant pris peur face à la volatilité sans précédent des prix d'arbitrage avec Londres.

Mais la bourse américaine a bénéficié d'une certaine compensation de la dislocation sur le marché de l'aluminium à la suite de l'augmentation des droits de douane américains à 50 % en juin.

Les contrats du CME pour les primes d'aluminium physique dans le Midwest américain AUPc1 et en Europe EDPc1 ont enregistré des volumes record l'année dernière, avec une croissance annuelle de 47% et 72% respectivement.

RETOUR DES FONDS

Alors que les investisseurs institutionnels restent méfiants à l'égard du contrat de cuivre du CME, ils affluent vers le LME depuis septembre.

Le regain d'intérêt des fonds pour le complexe des métaux de base est en partie dû à l'engouement pour le secteur des métaux précieux, mais les fonds ont également été attirés par le record du cuivre et les fortes hausses de presque tous les métaux du LME, à l'exception du plomb.

L'enthousiasme ravivé pour tout ce qui est métallique a entraîné un changement radical dans les échanges au LME au cours du quatrième trimestre.

Les volumes de cuivre et d'étain ont été les plus élevés depuis 2013 et 2014 respectivement. L'activité du plomb a atteint des sommets historiques et le nickel a affiché son deuxième meilleur volume trimestriel.

En effet, l'activité du nickel au LME l'année dernière a été la plus forte depuis 2019, soulignant le retour de la confiance dans le marché londonien après la crise de 2022.

La plupart des fonds semblent avoir pardonné à la bourse d'avoir annulé les transactions sur le nickel, une décision controversée qui a été confirmée par la Haute Cour britannique.

SHANGHAI SAISI PAR LA FIÈVRE DES MÉTAUX

La fièvre des métaux a gagné la Chine en décembre.

Jusqu'alors, le marché de Shanghai n'avait pas connu d'activité intense, les volumes de contrats à terme sur les métaux de base étant en baisse sur l'ensemble des marchés.

Mais une vague de liquidités a déferlé sur le marché au cours du dernier mois de l'année 2025, les investisseurs chinois se joignant à la fête de la hausse.

Les volumes d'aluminium ont atteint leur plus haut niveau mensuel depuis trois ans, le chiffre d'affaires du nickel est le plus élevé depuis quatre ans et le contrat de cuivre de Shanghai n'avait pas connu autant d'action depuis novembre 2015.

Un record de 9 millions de tonnes d'étain a été négocié en décembre, ce qui a incité l'Association chinoise de l'industrie des métaux non ferreux (CNMIA), soutenue par l'État, à mettre sévèrement en garde contre le fait de "suivre aveuglément la tendance" dans un rallye des prix "déraisonnable".

Personne n'y a prêté attention. Le marché de l'étain de Shanghai a enregistré un chiffre d'affaires de près de 739 000 tonnes mardi, soit l'équivalent de deux ans d'utilisation mondiale.

LES ÉTATS-UNIS SE FONT PETITS

Shanghai a une longue histoire d'excès spéculatifs de ce type, alimentés par une armée d'investisseurs particuliers qui tentent de saisir le prochain mouvement du marché.

Il n'y a pas d'équivalent à Londres, où très peu de particuliers sont suffisamment riches pour franchir les seuils de crédit permettant de négocier directement au LME.

Mais certains signes montrent que les spéculateurs commencent à se joindre à l'action sur le CME, non pas sur le principal contrat de cuivre, mais sur certains des produits plus petits de la bourse, orientés vers les particuliers.

Le micro-contrat de cuivre du CME, qui, avec 2 500 livres, représente un dixième de la taille du contrat principal, a vu ses volumes augmenter de 20 % d'une année sur l'autre pour atteindre près de quatre millions de tonnes métriques en 2025.

Les "event options" sur le cuivre du CME, qui offrent un simple pari binaire sur le prix sous-jacent, ont enregistré un chiffre d'affaires de 31 000 lots en décembre, soit plus que ce qui a été échangé sur l'ensemble des 12 mois de l'année 2024.

Ces contrats, tous deux lancés en 2022, semblent servir de passerelle aux acteurs du marché de détail pour passer de l'investissement dans les métaux précieux à l'investissement dans les métaux industriels.

La CNMIA chinoise a peut-être raison de s'inquiéter de l'excès de spéculation sur des marchés de matières premières autrefois marginaux comme l'étain, mais le discours haussier sur les métaux industriels attire de plus en plus de convertis à la cause métallique.

Andy Home est un chroniqueur de Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes

