ROI-L'IPC américain : quand l'important côtoie l'absurde : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

Est-ce trop cliché de dire que le prochain rapport sur l’inflation aux États-Unis sera le plus important depuis le dernier ? Peut-être, mais les données de l’indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois d’août s’annoncent comme ayant une incidence considérable sur la politique de la Réserve fédérale , ce qui pourrait sceller le sort d'une hausse des taux d’intérêt la semaine prochaine et la reprise d’un cycle de resserrement monétaire.

La perspective qu’un seul chiffre puisse avoir un impact aussi démesuré sur la politique de la Fed est déroutante, étant donné que le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré dans son discours de Jackson Hole que les décideurs ne devaient pas se fier à des « données isolées » et que « ce sont les tendances qui comptent le plus ». De plus, l’IPC n’est même pas l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed — il s’agit en effet du taux de variation annuel de l’indice des dépenses de consommation personnelles (PCE).

Que la décision de relever le taux directeur le plus important au monde puisse se résumer à la deuxième, voire à la troisième décimale d’un chiffre d’inflation mensuel ne fait qu’ajouter au cirque.

Mais nous en sommes là. Une conjoncture d’événements — une immense incertitude autour des communications de la Fed, les débuts difficiles de Warsh à la tête de la Fed, une chute du marché obligataire et les signaux inattendus émis par l’influent gouverneur Christopher Waller — a considérablement augmenté les enjeux autour du rapport de l’IPC du mois d’août du Bureau of Labor Statistics, attendu vendredi à 8h30 (heure de l’Est) (13h30 GMT).

CE QUE NOUS EN DISONS

Selon un sondage Reuters réalisé auprès d’économistes, les estimations consensuelles pour les quatre chiffres clés sont les suivantes: inflation globale et sous-jacente mensuelles de 0,4% et 0,2% respectivement; inflation globale et sous-jacente annuelles de 3,4% et 2,4% respectivement.

S’exprimant lors d’un événement organisé par Reuters la semaine dernière, Christopher Waller a déclaré que si l’inflation « s’avérait élevée », il envisagerait de voter en faveur d’une hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire de la Fed prévue les 15 et 16 septembre. Mais qu’est-ce qui serait considéré comme « élevé »? Un taux d’inflation sous-jacente mensuel de 0,2%, conforme au consensus, ne suffirait pas et donnerait probablement une marge de manœuvre suffisante au Comité fédéral de l’open market (FOMC) pour rester inactif et, pour reprendre les termes de Christopher Waller, « donner une chance à la désinflation. »

En revanche, une inflation sous-jacente de 0,4% serait clairement « élevée » et ferait pencher la balance en faveur de Christopher Waller et probablement de bon nombre de ses collègues au sein du FOMC. Mais qu’en serait-il de 0,3%? Et quelle différence cela ferait-il, le cas échéant, si le chiffre était de 0,251% ou de 0,349%? Après tout, ces deux chiffres seraient arrondis à 0,3%. Ou bien une hausse mensuelle de 0,251% suffirait-elle à sceller la décision d’une hausse des taux, tandis qu’une hausse de 0,249% indiquerait le statu quo?

Il semble un peu ridicule de s’attarder jusqu’à la troisième décimale. Mais les estimations de l’IPC d’un mois sur l’autre fournies par de nombreux économistes vont jusqu’à la deuxième décimale, et vous pouvez être sûr que les chiffres seront disséqués de toutes les manières possibles après leur publication.

DÉFAILLANCE DE LA COMMUNICATION

Une partie du problème réside dans le vide de communication qui s’est creusé depuis que Warsh a pris les rênes de la Fed fin mai. C’est ironique, étant donné qu’il s’était engagé à simplifier et à améliorer la communication.

Mais Warsh s’est montré réticent à dévoiler sa réflexion sur la « fonction de réaction » de la Fed, c’est-à-dire la manière dont la banque centrale ajustera sa politique en fonction de l’évolution de l’inflation et de l’emploi. Il s’est montré encore plus virulent dans son mépris pour les « indications prospectives » — des signaux ou des engagements plus clairs sur la trajectoire des taux d’intérêt —, alors que c’est précisément ce qu’un nombre croissant de responsables de la Fed ont fini par fournir.

Tim Duy, économiste en chef pour les États-Unis chez SGH Macro Advisors, estime que les remarques de Christopher Waller la semaine dernière ont rendu la réunion de septembre « fortement tributaire des données ». Ce n’est certainement pas la direction dans laquelle Warsh souhaite mener la Fed. Mais ses détracteurs affirment qu’il a laissé s’épaissir le brouillard entourant la communication et la fonction de réaction de la banque centrale, ce qui plonge les marchés dans une confusion croissante. Les propos de Christopher Waller la semaine dernière n’ont pas non plus été d’une grande aide, estiment les économistes.

Bien sûr, on pourrait faire valoir que la décision de relever les taux reposera en fin de compte sur les tendances observées depuis plusieurs mois concernant les deux volets du mandat de la Fed, que ce chiffre isolé fasse pencher la balance ou non. Mais si l’IPC s’avère légèrement « modéré » et empêche une hausse, cet argument sera plus difficile à défendre étant donné que les États-Unis connaissent le plein emploi et que l’inflation est supérieure à l’objectif depuis cinq ans et demi.

Les opérateurs sur les taux tablent désormais à 65 contre 35 en faveur d’une hausse des taux la semaine prochaine. Surveillez bien les décimales.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers internationaux. Suivez ROI sur LinkedIn et X.

Et écoutez le podcast quotidien « Morning Bid » sur Apple, Spotify ou l’application Reuters. Abonnez-vous pour entendre les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.

​