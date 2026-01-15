ROI-L'inflation américaine est plus forte qu'il n'y paraît : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jamie McGeever

Alors que le rapport sur l'inflation américaine CPI a montré mardi une augmentation annuelle des prix de base légèrement plus faible que prévu, les consommateurs et les décideurs politiques n'ont guère de raisons de se réjouir.

Pour les consommateurs, la flambée des prix des denrées alimentaires rappelle - s'il en était besoin - la persistance de la crise de l'accessibilité financière. Par ailleurs, les chiffres sous-jacents indiquant des risques de hausse pour l'indicateur d'inflation des dépenses de consommation personnelle ( PCE), favori de la Réserve fédérale, constitueront une lecture inconfortable pour les décideurs politiques.

Les chiffres ont montré que l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté à un rythme annuel de 2,7 % en décembre, comme prévu, tandis que les prix de base excluant l'alimentation et l'énergie ont augmenté de 2,6 %, soit un dixième de point de pourcentage de moins que les prévisions.

À première vue, il s'agit d'une bonne nouvelle. Mais les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 0,7 % au cours du mois, la plus forte hausse depuis octobre 2022, portant le taux annuel d'inflation des denrées alimentaires à 3,1 %.

Cette hausse survient au moment où les prix du pétrole commencent à remonter et où le programme de politique étrangère imprévisible et controversé du président américain Donald Trump accroît les tensions géopolitiques. Certes, les prix du pétrole restent relativement bas et pourraient bien être plafonnés par une offre excédentaire imminente, mais la récente remontée est néanmoins susceptible d'inquiéter les ménages américains.

DONNER UNE CHANCE À LA PCE

Les responsables de la Fed préfèrent se concentrer sur une inflation qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, mais les consommateurs n'ont pas ce luxe, en particulier ceux qui se situent au bas de l'échelle des revenus.

Les économistes soulignent que le "fossé" entre l'IPC mensuel et l'inflation PCE s'élargit. L'inflation PCE de décembre pourrait donc être un peu plus élevée, mais nous ne le saurons pas avant un certain temps, car la fermeture du gouvernement a retardé sa publication jusqu'au 20 février.

Skanda Amarnath, cofondateur et directeur exécutif d'Employ America, note que l'IPC, un panier de biens et de services à poids fixe, "sous-pondère" certains domaines dans lesquels les consommateurs dépensent beaucoup, comme les logiciels et les accessoires informatiques. L'inflation PCE, quant à elle, reflète mieux les habitudes de dépenses des consommateurs.

"Lorsque l'on considère les biens pour lesquels les gens dépensent réellement leur argent... nous constatons une hausse significative en ce moment", déclare-t-il.

En écho, les économistes de Barclays et de Morgan Stanley ont relevé leurs prévisions mensuelles concernant l'indice PCE de décembre à un peu moins de 0,5 %, ce qui porterait le taux annuel à 2,8 % ou 2,9 %. Dans une note intitulée "December CPI: Stronger than you may think", Andy Schneider de BNP Paribas a déclaré que l'inflation PCE de décembre sera "significativement" plus élevée que l'IPC.

3 %, C'EST LE NOUVEAU 2 %, N'EST-CE PAS?

Bien entendu, les responsables de la Fed sont eux aussi conscients de cette dynamique. Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré en début de semaine qu'il s'attendait à ce que l'inflation culmine à près de 3 % au cours du premier semestre de cette année, qu'elle diminue au cours du second semestre et qu'elle revienne à l'objectif de 2 % de la banque centrale l'année prochaine.

Cela reflète largement les projections médianes figurant dans le résumé des projections économiques de la Fed en décembre. Mais le manque d'urgence est néanmoins notable, compte tenu de la durée pendant laquelle l'inflation a été supérieure à l'objectif de la Fed et de la distance qui la sépare encore de cet objectif.

Cela fait près de cinq ans que l'inflation annuelle - qu'elle soit mesurée par l'IPC ou l'indice des prix à la consommation (PCE), l'inflation globale ou l'inflation de base - est inférieure à l'objectif de 2 % de la Fed. Si Williams a raison, cela fera près de six ans.

Les chiffres de l'indice PCE sont plus élevés et proches de 3 %, mais les chiffres de l'IPC ne sont pas beaucoup plus bas. Les responsables de la Fed ne l'admettront jamais publiquement, bien sûr, mais ils semblent avoir tacitement accepté que 3 % soit le nouveau 2 %.

Et l'inflation pourrait très bien se rapprocher de ce niveau de 3 % au cours des prochains mois en raison de multiples facteurs, tels que la répercussion des droits de douane par les entreprises, l'étroitesse de l'offre de logements, les chocs énergétiques potentiels et la demande alimentée par la croissance, stimulée par les allégements fiscaux et les mesures de relance budgétaire escomptés.

Certains de ces risques pourraient ne pas se concrétiser et d'autres facteurs pourraient peser sur les prix, mais en l'état actuel des choses, les consommateurs et les décideurs politiques devront faire face à une inflation supérieure à l'objectif pendant un certain temps encore.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters)

