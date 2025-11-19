ROI-L'hésitation de Wall Street montre que les fondamentaux comptent toujours : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les avertissements concernant l'optimisme excessif de Wall Street, le risque de concentration et les valorisations excessives sont restés lettre morte pendant la majeure partie de l'année, laissant les observateurs du marché se demander ce qui, le cas échéant, pourrait refroidir la frénésie de la technologie et de l'intelligence artificielle.

Il s'avère qu'il pourrait s'agir d'un simple changement dans les perspectives de taux d'intérêt.

Le S&P 500 et le Nasdaq, portés par de solides bénéfices et des investissements en capital dans l'intelligence artificielle, ont atteint des dizaines de records cette année, un exploit remarquable compte tenu de l'incertitude et du manque de visibilité qui ont caractérisé le paysage économique et politique en 2025.

Mais les deux indices ont atteint un sommet le 29 octobre, le jour où la Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt pour une deuxième réunion consécutive. Cependant, le président Jerome Powell a déclaré par la suite qu'une troisième baisse en décembre n'était pas la "conclusion irrévocable" que les marchés semblaient croire. "Loin de là", a-t-il souligné.

Au cours des trois semaines qui ont suivi, la liste des responsables de la Fed ayant exprimé leur réticence à assouplir à nouveau leur politique le mois prochain s'est allongée.

Le changement qui en a résulté dans les anticipations de taux basées sur le marché a été spectaculaire.

La probabilité d'une baisse des taux en décembre est tombée à 40 % lundi, selon les marchés à terme, alors qu'elle était de plus de 90 % avant la réunion de politique monétaire de la Fed des 28 et 29 octobre. La prochaine baisse de taux d'un quart de point n'est pas entièrement prise en compte avant mars.

De nombreux actifs à risque ont réagi de la même manière.

Si l'indice de référence S&P 500 n'a perdu que 3 % depuis le 29 octobre, beaucoup de valeurs technologiques et d'intelligence artificielle ont été plus durement touchées, les pertes de l'indice Philadelphia Semiconductor avoisinant les 10 %. Le bitcoin , un indicateur raisonnable de l'appétit pour le risque et de l'activité d'investissement spéculative, a perdu 20 %.

TOUS LES REGARDS SE TOURNENT VERS NVIDIA

Il n'y a souvent pas de déclencheur évident pour les corrections ou les renversements de marché, et ils sont généralement longs à se mettre en place.

Par exemple, le célèbre commentaire d'Alan Greenspan, ancien président de la Fed, sur l'"exubérance irrationnelle" lors de l'euphorie des années 1990 concernant les entreprises point-com, date de décembre 1996, mais la bulle n'a éclaté qu'en mars 2000.

Rien n'indique qu'une répétition de l'effondrement des dotcoms est en train de se produire, mais il semble qu'un peu d'air soit en train de s'échapper des marchés gonflés d'aujourd'hui. L'orientation hawkish de la Fed semble être un catalyseur majeur, de nombreuses entreprises sensibles aux taux d'intérêt dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la technologie, qui ont alimenté le boom du début de l'année, étant aujourd'hui à la tête de ce mini-effondrement.

Cette évolution est conforme à l'idée que se font les marchés depuis longtemps. Lorsque l'on s'attend à ce que les entreprises génèrent d'importants flux de trésorerie à l'avenir - qu'il s'agisse de mégapoles bien établies ou de startups plus petites - un changement soudain dans la trajectoire de la politique monétaire peut modifier considérablement les perceptions de leurs valorisations boursières actuelles.

Il suffit de penser au fabricant de puces Nvidia, qui est récemment devenu la première entreprise au monde à peser 5 000 milliards de dollars, le 29 octobre dernier, mais qui a depuis vu son cours chuter de 10 %.

Certains des plus grands fonds spéculatifs de Wall Street ont récemment réduit leur exposition à ce leader de l'IA et à d'autres mégacapitalisations américaines. La société japonaise Softbank a déclaré la semaine dernière qu'elle avait vendu toutes ses actions Nvidia pour 5,8 milliards de dollars, et le fonds spéculatif du milliardaire de la technologie Peter Thiel a également cédé l'intégralité de sa participation dans Nvidia au cours du troisième trimestre.

L'enfant prodige de l'IA publiera ses derniers résultats trimestriels après la clôture du marché mercredi. Alors que la Fed semble sur le point de mettre en pause les réductions de taux, la barre d'un nouveau bond du marché induit par les résultats de Nvidia pourrait être élevée.

Cela nous rappelle que même si de nombreuses règles économiques et de marché ont été remises en question cette année, le manuel de jeu standard n'a pas été complètement déchiré.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

