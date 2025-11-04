ROI-Grandes technologies, grandes dépenses. Mais de grands rendements ? McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition sans changement) par Jamie McGeever

La réaction des actions de la plupart des "Sept Magnifiques" géants de la technologie à leurs derniers résultats suggère que le boom de l'intelligence artificielle est loin d'être terminé. Pourtant, les doutes sur les rendements futurs des dépenses astronomiques de ces entreprises en matière d'intelligence artificielle sont de plus en plus profonds.

Au cours de la saison des résultats du troisième trimestre, ces géants de la technologie ont continué à engranger d'énormes bénéfices et à présenter des prévisions ensoleillées. Certains investisseurs peuvent être rebutés par les valorisations élevées du Mag 7, mais les leaders technologiques d'aujourd'hui - contrairement aux entreprises superstars de la bulle Internet des années 1990 - semblent avoir des modèles d'entreprise durables. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, l'a réaffirmé la semaine dernière, affirmant que leurs investissements dans l'IA sont une source majeure de croissance économique aux États-Unis.

À eux seuls, quatre "hyperscalers" - Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O , Meta META.O et Alphabet GOOGL.O - devraient dépenser ensemble 350 milliards de dollars cette année, et Goldman Sachs estime que les dépenses mondiales d'infrastructure liées à l'IA pourraient atteindre 4 000 milliards de dollars d'ici à 2030.

Plus ces entreprises investissent dans des centres de données, des capacités d'informatique en nuage et toute la gamme des technologies d'IA, plus les attentes des investisseurs seront élevées. À un moment donné, il sera impossible de les satisfaire.

Les avantages financiers et les économies de coûts qui en résulteront pour la société sont une chose; les entreprises qui en profiteront réellement en sont une autre. Il est donc important de faire la distinction entre la "création de valeur" et la "capture de valeur".

"La création de valeur existe bel et bien", affirme Daniel Keum, professeur associé de gestion à la Columbia Business School. "Mais cette valeur reviendra-t-elle aux entreprises qui investissent actuellement dans l'IA? Pour moi, la réponse est clairement non."

FAIRE LES CALCULS

Le supercycle de l'IA n'en est qu'à ses débuts, mais les dépenses des Big Tech en matière d'IA grugent déjà les flux de trésorerie des hyperscalers.

Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, estime que les dépenses d'investissement cumulées d'Amazon, de Google, de Microsoft, de Meta et d'Oracle en pourcentage de leurs flux de trésorerie d'exploitation atteignent aujourd'hui le chiffre record de 60 % - et ne cessent d'augmenter.

La semaine dernière, Amazon a publié des résultats solides et son action a fait un bond à deux chiffres pour atteindre un nouveau sommet vendredi. Cependant, le rapport contenait une diapositive montrant que le flux de trésorerie disponible sur 12 mois avait chuté de près de 70 % au cours de l'année écoulée.

Ross Hendricks, analyste au cabinet de recherche indépendant Porter & Co, estime que le flux de trésorerie disponible des hyperscalers au premier trimestre de l'année prochaine sera inférieur de plus de 40 % à celui de la même période de l'année en cours.

"L'ensemble du secteur est confronté au même problème de base", déclare Bob Elliott, cofondateur d'Unlimited Funds. "Le calcul est assez simple: à moins que ces activités ne génèrent une augmentation des revenus, les grandes entreprises technologiques vont consacrer la quasi-totalité de leur flux de trésorerie disponible à des dépenses d'investissement en l'espace de quelques années."

Cela crée plusieurs problèmes potentiels. Cela intensifie la pression pour générer des rendements élevés sur ces investissements, mais jusqu'à ce que ceux-ci se matérialisent, les activités non liées à l'IA sont également soumises à une pression pour produire des rendements significatifs. Cette situation rend les hyperscalers vulnérables en cas de forte baisse de l'économie ou du marché.

UNE BARRE PLUS HAUTE

Le sort de ces mégacapitalisations aura, bien entendu, un impact significatif sur l'économie en général, non seulement parce que les dépenses d'investissement de ces entreprises contribuent à stimuler la croissance, mais aussi parce que presque toutes les personnes disposant d'un fonds de retraite sont exposées à ces entreprises. La part de Nvidia dans la capitalisation boursière totale du S&P 500 est de 8 %, tandis que celle des "Mag 7" atteint le chiffre record de 37 %.

Les investisseurs sont bien conscients de l'ampleur de l'appréciation de ces actions. L'indice Philadelphia Semiconductor a plus que doublé depuis son plus bas niveau d'avril. Mais les marchés chers peuvent toujours devenir plus chers.

Il faudra un gestionnaire de fonds courageux pour dire à ses clients qu'ils réduisent leur exposition à ce qui est effectivement devenu une machine à imprimer des billets de banque. Bien sûr, la grande question est de savoir si ces entreprises peuvent continuer à imprimer de l'argent aussi vite qu'elles le dépensent.

Par exemple, les dépenses en capital annoncées par Meta pour cette année s'élèvent à environ 70 milliards de dollars, mais Elliott, d'Unlimited Funds, note que le revenu de l'entreprise n'est supérieur que de 3 à 5 milliards de dollars, sur la base des tendances sous-jacentes, à ce qu'il était avant qu'elle ne commence à dépenser toutes ces liquidités. C'est un retour sur investissement plutôt "médiocre".

Bien sûr, le directeur général Mark Zuckerberg pourrait faire valoir qu'il s'agit d'un investissement à long terme et que ne pas dépenser maintenant pourrait s'avérer plus coûteux à terme si la révolution de l'IA est à la hauteur du battage médiatique. Mais la patience des investisseurs n'est pas évidente.

Dans l'ensemble, les petites entreprises semblent mieux s'en sortir. Selon une étude de la Wharton Business School publiée le mois dernier, 74 % des entreprises affirment que les investissements génératifs dans l'IA produisent déjà des résultats positifs, en particulier les petites entreprises des secteurs numériques tels que la technologie et la finance.

"La confiance reste forte... mais les gains futurs doivent maintenant être justifiés par des résultats de performance clairs", ont déclaré les auteurs.

La barre est toutefois plus haute pour les géants de la Big Tech dont la capitalisation boursière atteint des milliers de milliards de dollars et dont les budgets d'investissement s'élèvent à des centaines de milliards. Beaucoup plus haut.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

