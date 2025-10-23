Rogers Communications : hausse du chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions cotées en bourse du géant canadien des télécommunications Rogers Communications RCIb.TO sont en hausse de 1,7 % à 37,99 $ en pré-commercialisation

** RCI annonce des revenus de 5,35 milliards de dollars canadiens au T3 (3,81 milliards de dollars US), dépassant l'estimation des analystes de 5,32 milliards de dollars canadiens, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre est de 1,37 $CAN, ce qui est supérieur aux estimations de 1,28 $CAN

** Les revenus des médias de RCI ont augmenté de 26% pour atteindre 753 millions de dollars canadiens au 3e trimestre

** Rogers achètera 25 % de la participation restante dans Maple Leaf Sports & Entertainment en 2026

** Co a ajouté 62 000 abonnés mensuels à des services de téléphonie sans fil postpayés au troisième trimestre, dépassant les estimations de 57 907 ajouts, selon Visible Alpha

** 9 des 12 sociétés de courtage qui couvrent le titre recommandent une note d'au moins "acheter", 2 recommandent de "conserver", tandis que 1 recommande de "vendre"; le titre a une prévision médiane de 55,50 $CAN - LSEG

** Jusqu'à sa dernière clôture, l'action a augmenté de ~22% depuis le début de l'année