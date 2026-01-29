 Aller au contenu principal
Rogers Communications gagne du terrain après que les revenus du quatrième trimestre ont dépassé les estimations
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions cotées en bourse du géant canadien des télécommunications Rogers Communications RCI.N ont augmenté de 2,5 % à 37,21 dollars ** RCI annonce des revenus de 6,17 milliards de dollars canadiens au quatrième trimestre (4,56 milliards de dollars US), dépassant les estimations des analystes de 5,98 milliards de dollars canadiens, selon les données compilées par LSEG

** Augmentation de 126 % des revenus des médias au quatrième trimestre, qui atteignent 1,2 milliard de dollars canadiens

** Réitère son intention d'acquérir la participation minoritaire restante de 25 % dans Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) d'ici 2026

** Les analystes interrogés par Visible Alpha estiment que le nombre d'abonnés mensuels aux services sans fil postpayés s'est accru de 37 000 au quatrième trimestre, ce qui est inférieur aux estimations de 56 210 abonnés

** RCI a augmenté de 22,8 % en 2025

(1 $ = 1,3518 dollar canadien)

