ROCTOOL - Résultats 2022, ROCTOOL franchit un cap

Résultats 2022, ROCTOOL franchit un cap

- Activité record

- Résultat opérationnel et résultat net en forte amélioration

- Trajectoire de croissance rentable basée sur sa technologie unique et performante de moulage éco responsable





Le Conseil d’Administration de Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, réuni le 13 avril 2023 a approuvé les comptes 2022. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires annuel record de 9,4 M€ au 31 décembre 2022, en hausse de +14% par rapport à 2021, et de +44% par rapport à 2020.



Mathieu Boulanger, Directeur Général de Roctool commente :

« Je remercie vivement l’ensemble des collaborateurs dont l’expertise et le travail, dans un contexte global complexe, ont permis la reconnaissance avec succès de notre innovation. Roctool réalise en 2022 un chiffre d’affaires jamais atteint avec une très forte croissance des systèmes Roctool et des prestations de services (respectivement +41% et +44% vs 2021). Cette performance démontre l’attrait de nos solutions pour nos clients, qui reconnaissent une proposition de valeur unique en adéquation avec les enjeux de transition écologique de l’industrie. Nous sommes fiers d’arriver aujourd’hui à un point d’inflexion qui devrait permettre à Roctool de s’inscrire dans un cycle de croissance rentable, en adressant des clients prestigieux de plus en plus diversifiés. »