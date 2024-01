ROCTOOL - Projet d’ entrée de ENRX au capital de ROCTOOL

Roctool annonce le projet d’une prise de participation d’ENRX à son capital, à la suite du partenariat stratégique signé en septembre 2023.

Depuis plus de dix ans, ENRX, spécialiste du chauffage et de la charge par induction et de l’alimentation électrique sans contact avec une empreinte carbone faible ou nulle, est un fournisseur de choix pour ROCTOOL. La reconnaissance mutuelle et la qualité de cette collaboration ont mené à un partenariat stratégique (communiqué de presse du 19 septembre 2023). Aujourd’hui, les deux acteurs envisagent une prise de participation d’ENRX au capital de ROCTOOL.

Cette alliance mise sur une accélération du déploiement de la technologie Roctool dans le monde entier. Le haut niveau de performance technologique et les capacités d’innovation de ROCTOOL, conjugués à la puissance commerciale, le savoir-faire en matière d’induction dans de nombreux domaines et la connaissance exceptionnelle du marché d’ENRX, constituent un véritable booster et une opportunité majeure pour faire adopter plus rapidement les solutions.

Le protocole signé entre ENRX et Roctool prévoit un investissement d’un montant de 2,0 millions d'euros, au prix de 1,80 € par action, et permettra à ENRX de détenir 17,47% du capital de Roctool Dans le cadre de cet investissement, il est prévu l’entrée d’un représentant d'ENRX au conseil d’administration de la société.