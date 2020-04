ROCTOOL mesure les avantages de sa technologie sur les nouveaux plastiques

Depuis ces derniers mois, Roctool aura accéléré ses travaux sur des sujets de fond : analyse de matières, tests d'injection, comparatifs, archivage de données... Cette phase de recherche appliquée permettra à l'entreprise d'anticiper sur les projets en cours et d'affûter l'offre Roctool Beauty Solutions pour demain, avec toujours en ligne de mire, l'éco-responsabilité



Au cours de ce dernier semestre, Roctool a construit avec les marques autant qu'avec certains fabricants, des relations partenariales vers des axes d'optimisation prioritaires tels que le design, l'esthétique (réduction des opérations secondaires, défauts d'aspect...). L'élimination des peintures ajoute un argument économique autant qu'environnemental, tout comme l'utilisation de résines recyclées, bio sourcées, biodégradables... Pour autant, chacune d'entre elles justifie pour Roctool des tests amont approfondis, puis spécifiques à chaque développement.



Des tests gagnants sur le PET et le PP recyclé, mais pas que.

Pour satisfaire la double priorité des marques à la fois esthétique et environnementale, Roctool concentre ses efforts sur les tests matières et leurs comportements à l'injection.

Les dernières études ont notamment porté sur les PCR PP, PCR ABS et PCR PET. Ces tests comparent des pièces injectées en moulage traditionnel avec la technologie Roctool. Par exemple, le PCR PET issu du recyclage des bouteilles et flacons se prête à une injection qualitative.