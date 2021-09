ROCTOOL - Clinique devient la première marque de beauté premium à exploiter la technologie novatrice et durable de Roctool pour l'un de ses flacons iconiques

The Estee Lauder Companies/ELC initie un partenariat avec Roctool, leader de la technologie de moulage avec chauffage et refroidissement. Son objectif est d'aider à développer des processus de pointe pour toutes les marques de son portefeuille dans le cadre de sa démarche continue vers un packaging de prestige durable.



Pionnière du groupe dans le développement de produits sains et efficaces depuis plus de cinquante ans, Clinique sera la première marque de beauté premium à utiliser la technologie Roctool pour des flacons cosmétiques. Elle a choisi la Clarifying Lotion 200ml, l'un de ses premiers produits iconiques lancé en 1968.



Le design d'un packaging et les innovations technologiques sont essentiels au développement d'une offre de packaging premium durable. La technologie de moulage avec chauffage et refroidissement de Roctool s'applique à diverses méthodes de production. Elle offre des améliorations significatives au niveau des effets de surfaces sans recourir à des procédés de décoration supplémentaires. Pour les flacons de la lotion Clarifying de Clinique, cette technologie permet d'éviter la pose d'un décor secondaire. Ce procédé tend vers une approche plus simple et responsable du packaging. Il évite les rebus et réduit les déchets de 10 à 15 % en phase de fabrication, tout en garantissant une qualité supérieure à la matière.