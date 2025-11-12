Roctool a réalisé son augmentation de capital de 1,4 million d’euros

(AOF) - Roctool a réalisé le règlement-livraison de son augmentation de capital de 1,4 million d'euros avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) ainsi que l'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Ce montant représente une émission de 5,6 millions d'actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 0,25 euro par action, soit une prime de 65,99% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des cinq dernières séances de bourse, précédant la séance du conseil d'administration ayant décidé du principe de l'émission d'actions nouvelles.

L'opération a été réalisée auprès de la société singapourienne Po Quan Holdings Pte. Ltd. qui a souscrit un nombre de 4,8 millions d'actions nouvelles, soit un montant de 1,2 million d'euros (prime d'émission incluse) et d'un investisseur institutionnel français qui a souscrit 800 000 actions nouvelles, soit un montant global de 200 000 euros (prime d'émission incluse).

Sur la base du nombre d'actions composant le capital post émission, un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à l'opération verra son pourcentage de détention réduit à 0,55%.

"Depuis plusieurs mois, le renforcement de la trésorerie de la société était nécessaire et Roctool devait faire face à un besoin de financement à court terme", explique le spécialiste des technologies innovantes de chauffage et de refroidissement par induction pour les plastiques et composites. La société a mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de son exploitation et a, notamment, sollicité auprès du Tribunal de Commerce de Chambéry l'ouverture d'une procédure de conciliation pour l'aménagement de son endettement auprès de ses créanciers.

Ses principaux objectifs financiers et opérationnels suite à l'augmentation de capital viseront à assainir la trésorerie et assurer les paiements fournisseurs. "Par ailleurs, la restructuration opérationnelle de la société, débutée à la fin du 1er semestre 2024, se poursuivra afin de lui permettre de gagner encore plus en agilité et d'abaisser son point mort", ajoute Roctool.

