ROCTOOL - 31 % des BSA émis, soit 1,8 M€ d'augmentation de capital

Roctool (Euronext Growth - FR0010523167 - ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, fait un point sur l'exercice des BSA2020, attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires (à hauteur d'un BSA2020 par action détenue, soit 3 902 753 BSA2020) le 24 janvier 2020.

Vendredi 28 février, après bourse, 1 217 984 BSA2020 sur les 3 902 753 émis ont été exercés depuis leur émission le 24 janvier 2020, soit d'ores et déjà 31 % du nombre de BSA2020 émis. Malgré l'instabilité actuelle qui pèse sur les marchés liée au Covid-19, 608 992 actions nouvelles Roctool ont ainsi été émises, représentant une augmentation de capital de 1 826 976 euros (prime d'émission incluse), offrant ainsi des perspectives de développement au Groupe. Ces BSA2020 ayant été exercés avant le 23 mars 2020 (date de fin de la période d'accélération), les 608 992 actions nouvelles émises sont assorties d'un BSA2020/2 par action (voir les détails dans le rappel de l'opération ci-dessous).

Rappel de l'opération

Chaque actionnaire a reçu un BSA2020 pour chaque action détenue à la clôture le 23 janvier 2020 (date d'enregistrement comptable), pour une création de 3 902 753 BSA2020. Ces BSA2020 sont cotés sur le marché d'Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0013477585, et ont un prix d'exercice de 3,00 euros, avec pour parité d'exercice d'une (1) action nouvelle souscrite pour l