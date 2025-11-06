 Aller au contenu principal
Rockwell dépasse les estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires du quatrième trimestre grâce à la demande d'automatisation
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 14:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rockwell Automation ROK.N a dépassé les estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires du quatrième trimestre jeudi, grâce à des réductions de coûts et à une demande soutenue en matière d'automatisation, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 5 % dans les échanges avant bourse.

La demande d'automatisation est restée forte de la part des entreprises qui réorganisent leurs usines pour compenser les pénuries de main-d'œuvre.

Les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump ont touché des entreprises de tous les secteurs. En mai, Rockwell a déclaré qu'elle compenserait l'impact des droits de douane en rationalisant ses prix et sa chaîne d'approvisionnement.

Son homologue Emerson Electric EMR.N a publié mercredi un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions pour le quatrième trimestre , après que la baisse des marges de son unité d'automatisation a pesé sur les bénéfices.

Rockwell a également déclaré jeudi qu'il dissoudrait Sensia, sa coentreprise avec SLB SLB.N , et assumerait la propriété de l'unité d'automatisation des processus qui a contribué à l'origine à l'entreprise.

Sur une base ajustée, Rockwell a gagné 3,34 dollars par action pour le trimestre allant jusqu'à septembre, contre des estimations de 2,93 dollars par action, selon des données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires trimestriel global a augmenté d'environ 14 % pour atteindre 2,32 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,2 milliards de dollars.

Valeurs associées

EMERSON ELECTRIC
132,450 USD NYSE 0,00%
ROCKWELL AUTOMAT
362,420 USD NYSE 0,00%
SLB
36,545 USD NYSE 0,00%
