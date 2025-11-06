Rockwell Automation s'envole grâce à des prévisions optimistes pour l'exercice 26 et à des résultats du 4ème trimestre supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de Rockwell Automation

ROK.N bondissent de 6,7%, parmi les plus fortes hausses du S&P 500 .SPX en pré-marché

** ROK prévoit un BPA ajusté pour l'année fiscale 26 de 11,20 à 12,20 $, le point médian dépassant les estimations des analystes de 11,50 $, selon les données de LSEG

** La société annonce des ventes de 2,32 milliards de dollars au 4ème trimestre, dépassant les estimations de 2,20 milliards de dollars; le BPA ajusté s'élève à 3,34 dollars par rapport à l'estimation de 2,93 dollars

** Le directeur général Blake Moret déclare qu'une plus grande stabilité de la politique commerciale pourrait débloquer des investissements supplémentaires

** La dissolution de la coentreprise Sensia avec SLB NV

SLB.N devrait être finalisée au cours du premier semestre de l'année fiscale 26

** 15 courtiers sur 30 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 14 à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 358,50 $

** Jusqu'à la clôture de mercredi, l'action avait augmenté de 26,9 % depuis le début de l'année