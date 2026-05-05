Rockwell Automation revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à la demande en automatisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - Rockwell Automation ROK.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices annuels, après avoir publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes, grâce à la hausse des ventes de ses systèmes d'automatisation industrielle et de ses logiciels de commande robotique.

L'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier américain est passé de 47,9 en décembre à 52,7 en mars, selon les données de l'Institute for Supply Management, signalant une reprise de l'activité industrielle qui pourrait soutenir la demande de produits industriels.

* L'action Rockwell a progressé de près de 9% en pré-ouverture à la suite de la publication de ces résultats.

* Le fabricant de solutions d'automatisation industrielle bénéficie d'une forte dynamique dans la plupart de ses activités, portée par une amélioration de la demande dans les domaines de l'automatisation des entrepôts, des centres de données, des semi-conducteurs et de l'énergie, a déclaré le directeur général Blake Moret.

* Les ventes de son segment logiciels et contrôle ont augmenté de 20% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, tandis que celles de son segment appareils intelligents ont progressé de 13%.

* La société basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté compris entre12,50 et 13,10 dollars par action, contre une prévision précédente de11,40 à 12,20 dollars.

* Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un bénéfice annuel ajusté de12,15 dollars par action.

* Rockwell a affiché un bénéfice ajusté de3,30 dollars par action au deuxième trimestre , contre des estimations de2,89 dollars par action.

* Le chiffre d'affaires total a augmenté de près de 12% pour atteindre2,24 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant les prévisions de2,16 milliards de dollars .