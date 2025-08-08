Rockwell Automation chute après que Wells Fargo a abaissé sa note et son estimation de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions de Rockwell Automation ROK.N ont baissé de 1% à 329 $ dans les échanges de pré-marché

** Wells Fargo abaisse la note à "poids égal" de "surpondération", réduit le PT à 345 $ de 365 $, une prime de 3,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** ROK a relevé mercredi la limite inférieure de ses prévisions de bénéfices annuels

** Wells Fargo abaisse la note, citant une période saisonnière plus lente, s'attend à ce que les prévisions initiales pour l'année fiscale 26 soient inférieures au consensus, ce qui pourrait limiter l'augmentation de la valorisation

** L'entreprise a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars sur cinq ans, principalement axé sur les usines américaines et l'infrastructure numérique pour soutenir la croissance et la résilience

** Wells Fargo réduit ses prévisions de bénéfice par action pour 2026 de 11,71 $ à 11,50 $, mais augmente ses prévisions de revenus de 8,53 milliards de dollars à 8,63 milliards de dollars

** Seize des 30 sociétés de courtage considèrent l'action comme "acheter" ou supérieure, treize comme "conservée" et une comme "vendue"; leur prévision médiane est de 358,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de 16,4 % depuis le début de l'année