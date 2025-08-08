 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rockwell Automation chute après que Wells Fargo a abaissé sa note et son estimation de prix
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions de Rockwell Automation ROK.N ont baissé de 1% à 329 $ dans les échanges de pré-marché

** Wells Fargo abaisse la note à "poids égal" de "surpondération", réduit le PT à 345 $ de 365 $, une prime de 3,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** ROK a relevé mercredi la limite inférieure de ses prévisions de bénéfices annuels

** Wells Fargo abaisse la note, citant une période saisonnière plus lente, s'attend à ce que les prévisions initiales pour l'année fiscale 26 soient inférieures au consensus, ce qui pourrait limiter l'augmentation de la valorisation

** L'entreprise a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars sur cinq ans, principalement axé sur les usines américaines et l'infrastructure numérique pour soutenir la croissance et la résilience

** Wells Fargo réduit ses prévisions de bénéfice par action pour 2026 de 11,71 $ à 11,50 $, mais augmente ses prévisions de revenus de 8,53 milliards de dollars à 8,63 milliards de dollars

** Seize des 30 sociétés de courtage considèrent l'action comme "acheter" ou supérieure, treize comme "conservée" et une comme "vendue"; leur prévision médiane est de 358,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de 16,4 % depuis le début de l'année

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/08/2025 à 13:49:49.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

L'offre BoursoBank