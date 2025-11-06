Rockwell atteint un niveau record grâce à un solide quatrième trimestre et à des perspectives optimistes pour 2026

6 novembre - ** Les actions de Rockwell Automation ROK.N augmentent de 4,7 % à 379,11 $, atteignant un niveau record dans les échanges intrajournaliers

** L'action figure parmi les plus fortes hausses en pourcentage du S&P 500 .SPX

** ROK prévoit un BPA ajusté pour l'année fiscale 26 de 11,20 à 12,20 $, avec un point médian au-dessus de l'estimation des analystes de 11,46 $ - données compilées par LSEG

** La société annonce des ventes de 2,32 milliards de dollars au 4ème trimestre, dépassant l'estimation de 2,20 milliards de dollars; BPA ajusté de 3,34 $ contre une estimation de 2,93 $

** Le directeur général Blake Moret déclare qu'une plus grande stabilité de la politique commerciale pourrait débloquer des investissements supplémentaires

** La dissolution de la coentreprise Sensia avec la société de services pétroliers SLB NV SLB.N devrait être finalisée au cours du premier semestre de l'exercice 26

** 15 courtiers sur 30 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 14 à "conserver" et un à "vendre"; le PT médian est de 362,50 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 32,7 % depuis le début de l'année