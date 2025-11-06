 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 968,50
-1,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rockwell atteint un niveau record grâce à un solide quatrième trimestre et à des perspectives optimistes pour 2026
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 16:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

6 novembre - ** Les actions de Rockwell Automation ROK.N augmentent de 4,7 % à 379,11 $, atteignant un niveau record dans les échanges intrajournaliers

** L'action figure parmi les plus fortes hausses en pourcentage du S&P 500 .SPX

** ROK prévoit un BPA ajusté pour l'année fiscale 26 de 11,20 à 12,20 $, avec un point médian au-dessus de l'estimation des analystes de 11,46 $ - données compilées par LSEG

** La société annonce des ventes de 2,32 milliards de dollars au 4ème trimestre, dépassant l'estimation de 2,20 milliards de dollars; BPA ajusté de 3,34 $ contre une estimation de 2,93 $

** Le directeur général Blake Moret déclare qu'une plus grande stabilité de la politique commerciale pourrait débloquer des investissements supplémentaires

** La dissolution de la coentreprise Sensia avec la société de services pétroliers SLB NV SLB.N devrait être finalisée au cours du premier semestre de l'exercice 26

** 15 courtiers sur 30 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 14 à "conserver" et un à "vendre"; le PT médian est de 362,50 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 32,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ROCKWELL AUTOMAT
378,080 USD NYSE +4,32%
S&P 500 INDEX
6 721,74 Pts CBOE -1,10%
SLB
36,505 USD NYSE -0,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank