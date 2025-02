RockFi : nomination de Valérie Lyard Benudis en qualité de growth director

(AOF) - RockFi, spécialisée dans la gestion privée, annonce la nomination de Valérie Lyard Benudis au poste de growth director. Forte d'une expérience de plus de 25 ans dans la gestion de patrimoine, le développement commercial et le conseil stratégique, elle aura pour mission de structurer et d'accélérer la croissance des encours sous gestion de RockFi, avec l’objectif d'atteindre 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion d'ici fin 2026.

Âgée de 50 ans, elle débute sa carrière en 1996 à la Société Générale, avant de travailler chez HSBC pendant 10 ans, occupant successivement les fonctions de directrice adjointe puis de directrice d'agence. En 2010, elle rejoint Barclays où elle pilote le développement de plusieurs agences avant d'être nommée directrice régionale adjointe en 2014.

En 2016, elle intègre Primonial Gestion Privée en qualité de directrice régionale Paris-IDF, avant d'accéder au poste de directrice commerciale.

En 2021, elle fonde Sanaura, cabinet de conseil spécialisé en développement commercial et transformation managériale. Elle accompagne alors des grands groupes bancaires ainsi que des CGP et des fintechs dans leur développement. Depuis 2023, elle complète son offre de services en tant que Partner chez Ever Corporate Finance, en réalisant des opérations de fusions-acquisitions et de levées de fonds dans les secteurs de la gestion de patrimoine et des services financiers.