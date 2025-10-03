Rocket Pharmaceuticals retire sa demande d'autorisation aux États-Unis pour une thérapie génique contre une maladie sanguine rare

Rocket Pharmaceuticals RCKT.O a déclaré vendredi qu'elle avait retiré sa demande d'approbation aux États-Unis de sa thérapie génique expérimentale pour un trouble sanguin héréditaire rare.