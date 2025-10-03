 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 040,79
-0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rocket Pharma chute après avoir retiré sa demande d'autorisation aux États-Unis pour une thérapie génique contre les troubles sanguins
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** Les actions de Rocket Pharmaceuticals RCKT.O en baisse de 1,6 % à 3,16 $ avant la mise sur le marché

** Le développeur de médicaments déclare avoir retiré sa demande d'approbation potentielle aux États-Unis de sa thérapie génique expérimentale, RP-L102, pour un trouble sanguin héréditaire rare appelé anémie de Fanconi

** RCKT affirme que cette décision est motivée par une stratégie commerciale et non par des préoccupations relatives à la sécurité ou à l'efficacité, et qu'elle envisagera des possibilités de partenariat externe pour le RP-L102

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 74,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ROCKET PHARMACTC
3,2100 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank