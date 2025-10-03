Rocket Pharma chute après avoir retiré sa demande d'autorisation aux États-Unis pour une thérapie génique contre les troubles sanguins

3 octobre - ** Les actions de Rocket Pharmaceuticals RCKT.O en baisse de 1,6 % à 3,16 $ avant la mise sur le marché

** Le développeur de médicaments déclare avoir retiré sa demande d'approbation potentielle aux États-Unis de sa thérapie génique expérimentale, RP-L102, pour un trouble sanguin héréditaire rare appelé anémie de Fanconi

** RCKT affirme que cette décision est motivée par une stratégie commerciale et non par des préoccupations relatives à la sécurité ou à l'efficacité, et qu'elle envisagera des possibilités de partenariat externe pour le RP-L102

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 74,5 % depuis le début de l'année