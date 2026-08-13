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Rocket Lab recule après l'annonce d'un programme de cession d'actions de 1,94 milliard de dollars
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 13:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions de la société spatiale Rocket Lab

RKLB.O reculent de 2,9 % à 78,79 dollars en pré-ouverture

** La société conclut avec Deutsche Bank et Wells Fargo un programme d'émissions d'actions au marché (ATM) de remplacement

** Ce nouvel accord autorise la vente d’actions ordinaires pour un montant maximal de 1,94 milliard de dollars, soit l’équivalent du montant restant invendu dans le cadre de son précédent programme ATM; le montant total de l’offre ne sera pas augmenté

** La société indique que le produit net, le cas échéant, servira à financer en partie son projet d’acquisition d’Iridium Communications et à réduire les engagements de dette liés à cette opération

** L'offre n'est pas subordonnée à la finalisation de l'acquisition d'Iridium; le produit excédentaire, le cas échéant, sera utilisé pour des initiatives de croissance, des acquisitions potentielles et le fonds de roulement

** À la clôture d’hier, l’action avait progressé d’environ 16 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

IRIDIUM COMM
49,6500 USD NASDAQ +0,55%
ROCKET LAB
81,1700 USD NASDAQ +1,45%
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