Rocket Lab prévoit une vente d'actions de 750 millions de dollars

15 septembre - ** Les actions de Rocket Lab Corp RKLB.O ont baissé de 4,3 % dans les échanges prolongés à 51,70 $ alors qu'elles recherchent des capitaux ** La société de services spatiaux dépose jusqu'à 750 millions de dollars dans le cadre d'un programme de vente d'actions ATM (sur le marché) qui sera géré par BofA et Cantor Fitzgerald, parmi d'autres maisons de courtage

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer sa croissance, y compris des acquisitions potentielles, et à d'autres fins générales ** La société déclare qu'elle pourrait utiliser une partie du produit pour financer son achat du fournisseur allemand de communications laser Mynaric M0YAy.BE , s'il est finalisé

** RKLB, basée à Long Beach, Californie, a ~483,96 millions d'actions en circulation au 1er septembre, ce qui lui confère une capitalisation boursière d'environ 26 milliards de dollars

** Les actions de RKLB ont terminé lundi en hausse de 1,3 % à 54,04 $, augmentant le gain depuis le début de l'année à ~112 %

** 10 analystes sur 15 considèrent RKLB comme "strong buy" ou "buy", le reste le considère comme "hold"; le PT médian est de 49 $, selon les données de LSEG