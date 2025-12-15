 Aller au contenu principal
Rocket Lab : premier lancement réussi pour l'agence spatiale japonaise
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 12:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions de la société spatiale Rocket Lab RKLB.O sont en hausse de 2,5 % à 63,03 $ en pré-commercialisation

** RKLB annonce le lancement de sa première mission dédiée à l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA)

** La société indique que la mission "RAISE And Shine" a décollé du Rocket Lab Launch Complex 1 en Nouvelle-Zélande le 14 décembre 2025 à 03:09 UTC

** La mission consistait à déployer le satellite de démonstration RApid Innovative SatellitE-4 (RAISE-4) de l'agence, indique la société

** RKLB indique que la mission était la première de deux missions dédiées au programme de démonstration de technologies satellitaires innovantes de la JAXA

** Jusqu'à la dernière clôture, RKLB avait plus que doublé depuis le début de l'année

